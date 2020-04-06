كولومبيا: مأساة في منجم للفحم

المصدر: بوغوتا - وكالات

أعلن حاكم كونديناماركا، نيكولاس غارسيا بوستوس، أول من أمس، مقتل 11 عاملاً، وإصابة أربعة آخرين جراء انفجار بمنجم فحم في وسط كولومبيا.

وقال غارسيا بوستوس في تغريدة: «إن الانفجار الذي وقع في منجم ببلدية كوكونوبا تسبب في مأساة خلفت 11 قتيلاً وأربعة جرحى».

وكانت صحيفة «ال اسبيكتادور» اليومية قد ذكرت أن خدمات الطوارئ أشارت إلى أن نحو 14 عاملاً كانوا يعملون وقت الانفجار في المنجم وأنهم محاصرون، قبل أن تغير الرقم إلى 15 عاملاً.

وقال غارسيا بوستوس إنه يعتقد أن الانفجار نجم عن «تراكم الغازات».

وبحسب إذاعة كاراكول، أمرت السلطات بإغلاق المنجم، على الرغم من أن العمل في المنجم جارٍ بشكل قانوني، مضيفة أنه يجري التحقيق في الحادث الذي راح ضحيته موظفون واصلوا عملهم خلال الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.