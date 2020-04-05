يقتل 5 أشخاص بسبب صوتهم العالي تحت نافذته في روسيا

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

قتل رجل في وسط روسيا خمسة أشخاص بإطلاق النار عليهم بسبب كلامهم بصوت عالٍ ليلاً تحت نافذته، حسب محققين اليوم الأحد.

وسجل إطلاق النار في منطقة ريازان فيما السكان محجورون في منازلهم في محاولة للجم انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأطلق رجل (32 عاماً) من بلدة يلاتما النار على مجموعة ضمت أربعة رجال شباب وامرأة «كانوا يتكلمون بصوت عال في الشارع تحت نافذته» مساء السبت، على ما أوضح المحققون.

وتقع يلاتما قرب مدينة ريازان على بعد نحو 200 كيلومترا جنوب شرق العاصمة موسكو.

وخرج الرجل إلى شرفته مشتكياً إلى أفراد المجموعة ونشب شجار، فما كان منه إلا أن استعان ببندقية صيد على ما أوضحت لجنة التحقيق التي أشارت في بيانها إلى أن «الجميع توفوا متأثرين بجروحهم في المكان».

وأوقف المشتبه فيه الذي لم يكشف عن اسمه. وفتشت شقته وصودر السلاح.