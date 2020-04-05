حملة على العلاجات الوهمية لـ«كورونا» في بريطانيا

المصدر: لندن - رويترز

قالت السلطات البريطانية أمس، إنها تشن حملة على العلاجات الوهمية لفيروس كورونا الذي ليس له حالياً علاج محدد مرخص.

وأشارت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية إلى أنها تتحرى عن 14 منتجاً وهمياً أو غير مرخص لعلاج «كوفيد-19»، وهو المرض التنفسي الناجم عن فيروس كورونا.

وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن 3605 بريطانيين توفوا حتى الآن بسبب كورونا.

وأضافت الوكالة أنها تتحرى عن معدات زائفة للاختبار الذاتي وأدوية معجزة.

وقالت المسؤولة في وكالة تنظيم الأدوية ليندا سكاميل «لا تخدعكم عروض المنتجات الطبية الموجودة على الإنترنت للمساعدة في منع (كوفيد-19) أو علاجه».

وأضافت «لا يوجد علاج مجاز رسمياً لعلاج أو منع (كوفيد-19)، ومن ثم فإن أي ادعاء لفعل ذلك غير مُجاز، وليس لديه موافقات تنظيمية ضرورية كي يتم بيعه في سوق المملكة المتحدة».