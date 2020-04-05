«دبي للثقافة» تدعم المستثمرين في أصولها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) حزمة تحفيزية تستهدف دعم المستثمرين في أصولها الثقافية والتراثية في الإمارة، ومساندتهم للتعامل مع الظروف الاقتصادية الاستثنائية، جراء الأزمة التي يمر بها العالم أجمع في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتشمل الحزمة بعض الإعفاءات وفترات سماح إضافية، في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتوفير كل أوجه الدعم للمجتمع بمكوناته كافة في هذه المرحلة.

وتتكامل هذه الحزمة مع مجموعة الحوافز الاقتصادية والإجراءات التحسينية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لدعم قطاع الأعمال في دبي، والتقليل من تأثيرات الظروف الاستثنائية على القطاع الاقتصادي، إذ بادرت «دبي للثقافة» إلى تفعيل حزمة دعم لتخفيف الأعباء على المستثمرين والمستأجرين لممتلكات الهيئة الثقافية والتراثية في دبي، شملت إيقاف رسوم الغرامات المترتبة على التأخير في تسديد إيجارات تلك الممتلكات ابتداءً من منتصف مارس الماضي، وتأجيل تحصيل الشيكات المستحقة عن تلك الإيجارات لثلاثة أشهر ابتداءً من أول أبريل الجاري.

كما شملت دراسة تمديد عقود الإيجار لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، وتعبر هذه الإجراءات عن التزام «دبي للثقافة» واضطلاعها بمسؤوليتها تجاه مجتمع الإمارات عموماً، والمجتمع الثقافي والإبداعي بشكل خاص، وحرصها على ضمان استدامة القطاع الثقافي والإبداعي في دبي، وتدعيم أسسه بكل الوسائل والإجراءات الممكنة.

وأكدت مدير عام «دبي للثقافة» هالة بدري، أن «أولوية الهيئة في الفترة الراهنة تتمثل في ضمان استدامة ازدهار المشهد الثقافي في دولة الإمارات واستمرارية الإنتاج الإبداعي في دبي، وتوفير كل ما من شأنه دعم جميع المشتغلين فيه». وقالت: إن «هذه الحزمة الداعمة تندرج ضمن العديد من الإجراءات التي تتخذها (دبي للثقافة) في إطار رؤيتها الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للثقافة وملتقى للمبدعين وحاضنة للمواهب». وأضافت بدري «مسؤوليتنا الآن، أكثر من أي وقت مضى، تتمثل في احتضان مبدعينا ومواهبنا وجميع من في الحقل الثقافي والإبداعي، وأن نعمل على تسهيل مسيرتهم، والإسهام في إزالة العقبات التي يمكن أن تقف في سبيل نموهم وازدهارهم، داعمين في الوقت ذاته الجهود الريادية التي تبذلها قيادتنا في سبيل تحصين الاقتصاد الوطني وحماية بيئة الأعمال العاملة على أرضها، والتي تعتبر الأكثر تميزاً على مستوى المنطقة».

التسهيلات تأتي لمساندة المستثمرين خلال الظروف الاستثنائية الحالية جراء الأزمة التي يمر بها العالم أجمع.