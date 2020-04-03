يخدش طلاء 406 سيارات بأداة حادة.. في ألمانيا

المصدر: فورتسبورج (ألمانيا) - د.ب.أ

قضت محكمة ألمانية اليوم الجمعة بسجن شاب (26 عاماً) سنتين ونصف السنة على خلفية إحداثة لخدوش وتشويه طلاء أكثر من 400 سيارة.

وخلصت محكمة شفاينفورت المحلية إلى أن المشتبه به تسبب في أضرار بالممتلكات بقيمة نحو 440 ألف يورو (474 ألفاً و 373 دولاراً) عن طريق خدش 406 سيارات بأداة حادة عام 2018، حسبما قال متحدث باسم المحكمة.

واستغرقت محاكمة المتهم 24 يوماً في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا. ولم يتضح دافع الرجل، إذ رفض الإدلاء بشهادته. ولم يجد خبير الطب النفسي أي دليل على معاناته من مرض نفسي.

وطلب الادعاء الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة.



