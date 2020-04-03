في فرنسا..التوابيت صناعة مزدهرة بينما شركات كبرى تغلق أبوابها

المصدر: باريس -رويترز :

يقوم اثنان من عمال النقل بتحميل النعوش على شاحنة فيما تتحول التوابيت سريعا إلى بضاعة ثمينة في فرنسا التي يضربها فيروس كورونا بقوة مخلفا بعضا من أفدح الخسائر البشرية.

وبينما أغلقت شركات كبرا ابوابها، أو توقفت مؤقتا في إطار إجراءات العزل العام التي تهدف لإبطاء انتشار المرض، إلا أن مصنع النعوش في بلدة جوسي بشمال شرق فرنسا يكابد لتلبية الطلبات والوفاء باحتياجات السوق.

وقال إيمانويل جاريت مدير مصنع (أو.جي.إف) "نظرا للأحداث الجارية فإن الانتاج سيزيد بمقدار 50 تابوتا يوميا.. نزيد العدد من 360 إلى 410". وتنتج المجموعة، التي تملك مصنعا آخر بالقرب من جبال الألب في شرق فرنسا، حوالي 144 ألف نعش سنويا، مما يجعلها المنتج الأكبر في البلاد.

ويقوم المصنع في جوسي بتصنيع 80 ألف تابوت من خشب البلوط والصنوبر للسوق الفرنسية. ولا يوجد نقص في الخشب نظرا لانتشار الغابات على مساحة حوالي 60 كيلومترا مربعا من المنطقة المجاورة.

وفي المصنع، يجتهد الموظفون البالغ عددهم 120 موظفا في تجميع التوابيت التي تباع عادة مقابل سعر يتراوح بين 700 يورو (756 دولارا) و5000 يورو للتابوت الواحد.

وقال جاريت إن هذا الوضع سيتغير لأن الطفرة في الطلب دفعت المصنع للتركيز على الوحدات الأكثر بساطة.

ويحافظ العمال على مسافة آمنة فيما بينهم ويقومون بتطهير المساحة التي يعملون بها بانتظام، ويرتدون جميعا الكمامات الواقية. وقامت الشركة بالتعاقد مع عاملات حياكة محليات بسبب النقص المزمن الناجم عن الوباء العالمي.