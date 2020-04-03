أمريكي يخفي إصابته بفيروس كورونا ليتمكن من مرافقة زوجته إلى غرفة الولادة

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

قالت تقارير صحفية أن رجلا من نيويورك أخفى أعراض فيروس كورونا التي يعاني منها حتى يتمكن من دخول غرفة الولادة مع زوجته التي بدأت تظهر عليها علامات العدوى الآن.

وقالت صحيفة Democrat & Chronicle إن الأب الحامل للفيروس كان يعاني من أعراض الإصابة قبل أن يدخل جناح الولادة في مستشفى سترونج ميموريال في روتشستر.

وأشار الموقع إلى أنه لم يعترف بإصابته إلا بعد أن ولدت زوجته وبدأت تظهر عليها الأعراض.

وأوضح تشيب بارتنر، المتحدث باسم المركز الطبي بجامعة روتشستر، الذي يضم مستشفى سترون ميموريال : "أصبحت الأم تعاني من أعراض الفيروس بعد وقت قصير من الولادة. وهذا عندما اعترف الرجل بتعرضه للمرض وأنه كان يشعر بأعراضه".

ودفعت القصة المستشفيات هذا الأسبوع، إلى البدء في إلزام أي زائر يدخل أجنحة الولادة بقياس درجة الحرارة.

وسبق أن أعلنت بعض مستشفيات نيويورك، حظرها الآباء من دخول غرفة الولادة في وقت سابق من هذا الشهر بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة الصحية بشأن فيروس كورونا، لكن حاكم الولاية أندرو كومو ألغى هذه الخطوة بمرسوم في نهاية الأسبوع الماضي.