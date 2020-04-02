"غوغل": 6,5 ملايين دولار للتدقيق في صحة المعلومات حول " كورونا"

المصدر: وكالات

أعلنت "غوغل" اليوم انها ستخصص 6,5 ملايين دولار للمدققين بصحة الأخبار ومنظمات لا تبغى الربح في إطار تعزيز مكافحتها للتضليل الإعلامي بشأن فيروس كورونا المستجد.

وقال اليكسيوس مانتزارليس من "غوغل نيوز لاب" إن منظمات التدقيق في صحة الأخبار التي غالبا ما تعمل بميزانية ضئيلة، تسجل طلبا كبيرا على خدماتها بسبب انتشار الأخبار الخاطئة والمزيفة حول الوباء.

وأوضح "عدم اليقين والخوف يجعلاننا أكثر ضعفا أمام معلومات غير دقيقة لذا نحن ندعم المدققين بصحة الأخبار فيما يواجهون ارتفاعا كبيرا في الطلب على خدماتهم".

وكان تقرير لمعهد "بوينتر" العام الماضي حول وضع خدمة التدقيق بصحة الأخبار، أشار إلى أن أكثر من خُمس المنظمات الناشطة في هذا المجال تعمل بميزانية سنوية تقل عن 20 ألف دولار.

وقال مانتزارليس لوكالة فرانس برس "نحن ندعم مشاريع التحقق من صحة الأخبار في العالم مع التركيز على أكثر المناطق تضررا من وراء الجائحة".

وأضاف أن "غوغل" تعمل على استخدام منتجاتها و"بيئتها" لتعزيز مكافحة التضليل الإعلامي المرافق لكوفيد-19.

وأشار إلى أن "غوغل نيوز إنيشاتيف" زادت دعمها لمنظمة "فرست درافت" التي توفر موارد وتدريبات وتمارين محاكاة للأزمات لصحافيين يغطون الأحداث خلال الأزمات. وشدد على أن "غوغل" تدعم كذلك إنشاء قاعدة معلومات حول موارد الصحة العامة مكرسة للصحافيين.