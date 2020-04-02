حيوان أليف يموت بنسبة 100% إذا أصيب بكورونا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشفت الدراسات الأخيرة التي أجريت في الصين أن هناك حيوان أليف أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد بل ويموت بنسبة 100% إذا أصيب بالعدوى، وهو الإختبار الذي أجرى على عدد كبير من الحيوانات أثناء تفشي الفيروس في الصين.

وكانت هناك دعوات كثيرة في العديد من الدول العربية منها من يطلب التخلص من الحيوانات الأليفة ومنها من يؤكد أن الحيوانات الأليفة لا تنقل العدوة.



وبينت نتائج دراسة بهذا الشأن، نشرت في مكتبة “بيروكسيف” الإلكترونية، أن القطط لا تمرض فقط بكورونا المستجد "كوفيد – 19"، بل ويموت المصاب منها بالعدوى عمليا في 100% من الحالات.

وكان علماء من معهد البحوث البيطرية في هاربين التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية، قد جمعوا في المختبر نماذج للحيوانات التي يتواصل معها البشر غالبا، مثل الكلاب والقطط والدجاج والبط، إضافة إلى تجارب أجريت على النمس.

وقد تبين أن جميع هذه الحيوانات التي أخذت من مدينة ووهان في بداية تفشي الوباء، قد أصيبت بعدة سلالات من فيروس "السارس".

واتضح أن الفيروس التاجي ينتقل بسهولة من النمس إلى حيوانات أخرى من نفس النوع، لكنه لا يسبب في عواقب وخيمة، ولكن من سوء حظ القطط أنها كانت أكثر عرضة للوباء، حيث اخترق الفيروس التاجي أجسامها بسهولة، كما رُصد انتقاله من قطة إلى أخرى بواسطة الرذاذ المتطاير، إضافة إلى تسجيل معدل الوفيات 100% تقريبا، خاصة بين القطط الصغيرة