امرأة تركية تلد 5 توائم في مكة

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

شهدت مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، ولادة سيدة لخمسة توائم -ثلاثة ذكور وأنثيين- وكشفت المعلومات أن للسيدة (32 عامًا) من الجنسية التركية، حيث تمكّن الفريق الطبي بالمستشفى من تسهيل عملية الولادة من وقت دخول الأم للمستشفى.

وقال استشاري النساء والتوليد في المستشفى الدكتور محمد الشال، في تصريحات صحفية أن المستشفى استقبلت الأم قبل أسبوعين، وتم إجراء الفحوصات اللازمة لها، ووضعها تحت الملاحظة لاحتمالية حدوث ولادة مبكرة؛ حيث تم دخول الأم إلى غرفة العمليات. ولوحظت بعض التغيرات في حالتها، ما استدعى تدخل الفريق الطبيّ للقيام بالعملية القيصرية.

وأوضح الدكتور الشال أن أعمار التوائم تبلغ 32 أسبوعًا، كما تتراوح أوزانهم بين 1200 و1600غرام، وقال المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال الدكتور هلال المالكي، إن نسبة المضاعفات في عمليات ولادات الخمسة التوائم كبيرة.

وتابع: عناية الله -عز وجل- كانت أكبر، وتمكن الفريق الطبي -بفضل من الله- من إتمام عملية الولادة بكل يسر وسهولة، وتم وضع الأطفال تحت الملاحظة الطبية والعناية الفائقة.