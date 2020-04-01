أطباء من ألبانيا يكافحون «كورونا» في إيطاليا: نطبّق قَسَم أبقراط

المصدر: بريشيا (إيطاليا) - أ.ف.ب

يشارك قرابة 30 طبيباً من ألبانيا، إحدى أكثر الدول الأوروبية فقراً، منذ أول من أمس، في جهود مساعدة المستشفيات التي تعمل فوق طاقتها في شمال إيطاليا، بؤرة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال أحد هؤلاء الأطباء إنه يطبّق فحسب قَسَم أبقراط، الذي يقسم عليه الأطباء منذ عصور، متعهداً بمساعدة زملائه المحتاجين.

وقال الجراح من أحد مستشفيات تيرانا، إرمال باشاجي، لـ«وكالة فرانس برس»: «في الأوقات الصعبة إذا احتاج أحد الزملاء (من فرق الرعاية الطبية) إلى المساعدة فيجب أن نقدمها له».

ووصل الأطباء، أول من أمس، إلى مدينة بريشيا التي سجلت معدلات وفيات وإصابات بالفيروس من الأعلى في العالم، الشهر الماضي.

ويعمل الأطباء والممرضون في مستشفيات بريشيا فوق طاقتهم، أمام تدفق مستمر لمرضى في حالات حرجة، وقضى عشرات الأطباء الإيطاليين بالفيروس، العديد منهم في مستشفيات في بريشيا وحولها.

لكن الممرض في مستشفى تيرانا الحكومي، المارين دومين، قال إنه غير خائف، وأكد «لسنا خائفين البتة»، وذلك بعد أن خضع لفحص للتأكد من عدم إصابته بـ«كوفيد-19» لتجنب نقله للمرضى.

وقال: «بالنسبة للأشخاص مثلي، الذين يعملون في غرف الطوارئ، كلمة خوف غير موجودة».