في كندا.. مواجهة الوباء بالعودة إلى البرية

المصدر: مونتريال - د.ب.أ

أعلنت الحكومة الكندية، أول من أمس، عن خطة تمويل لمساعدة بعض مجتمعات السكان الأصليين في شمال البلاد على الانتقال إلى البرية القطبية الشمالية، إلى حين انتهاء وباء فيروس «كورونا». وذكرت أوتاوا أنها ستزود السلطات في منطقة «نورث ويست تريتوريز» بـ2.6 مليون دولار كندي (1.8 مليون دولار أميركي) لمساعدة العائلات على الانتقال إلى هناك. وقالت مديرة الصحة العامة، كامي كاندولا، إن إجراءات التباعد البدني التقليدية، مثل البقاء في المنازل، لا تعمل في بعض مجتمعات السكان الأصليين، إذ أدى نقص السكن إلى مشكلة اكتظاظ كبيرة، حيث تعيش أسر كبيرة تحت سقف واحد. وقال المسؤول عن أحد مجتمعات السكان الأصليين، نورمان ياكيليا، إن «مسنين كانوا يقولون لنا دائماً إن يوماً ما سيأتي ونحتاج فيه إلى الذهاب للبرية، وقد حان الوقت لذلك».