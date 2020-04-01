«421» في أبوظبي يطلق أنشطة فنية افتراضية

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أطلق «معرض421»، الوجهة الثقافية والفنية في منطقة ميناء زايد بأبوظبي، سلسلة من البرامج والتجارب الافتراضية، التي تضم مجموعة من الفيديوهات التعليمية، والنشرات الصوتية «بودكاست»، وقراءات الكتب والمحادثات المجتمعية وجولات افتراضية للمعرض، بهدف إشراك المجتمع في أنشطة المعرض الفنية والثقافية المتنوّعة، خلال فترة البقاء في المنازل.

ولتسليط الضوء على موضوع مهم في هذه المرحلة، أطلق المعرض في 25 مارس الماضي، أولى النشرات الصوتية «بودكاست»، تحت عنوان: «الفن والفنانون في الأوقات العصيبة»، التي تطرّقت إلى التحديات الحالية التي تواجهها الفنون على المستوى المحلي، وكيفية التغلب عليها من خلال مجموعة من الأساليب المتنوّعة، التي تسهم في إحياء الفنون في ظل هذه الظروف الصعبة.

مشاركة الخبرات

قال مدير «معرض421»، فيصل الحسن: «إن مهمة (معرض421) الأساسية تكمن في نشر الثقافة، ومشاركة الخبرات الإبداعية في مجالات الفنون المتنوّعة، وتهدف هذه المبادرة إلى توفير منصّة متكاملة لمحبي الفنون لمساعدتهم على صقل مواهبهم، من خلال العديد من الأنشطة الرقمية التفاعلية، التي تطبق خلال فترات التباعد الاجتماعي المفروضة حالياً».

وأضاف الحسن: «نسعى من خلال توفير هذه الأنشطة الافتراضية إلى تمكين المبتكرين والفنانين المحليين على تطوير مهاراتهم الفنية، والتواصل مع غيرهم من المبدعين في تعلّم طرق وفنون مبتكرة وجديدة».

التفاعل مستمر

وسيستمر البرنامج خلال شهر أبريل الجاري بالتفاعل مع الجمهور، إذ سيقدم نصائح متنوّعة للحفاظ على الصحة، وتعزيز الإنتاجية، خلال فترات التباعد الاجتماعي، وسيوفر البرنامج فرصة للمشاركين لمتابعة عدد من ورش العمل التي تتناول عدداً من الموضوعات، مثل: حياكة الملابس، وصناعة وتصميم المجوهرات، إلى جانب جولات افتراضية لـ«معرض421». وتشمل الأنشطة التي ينظمها «معرض421» مجموعة من الجولات الافتراضية، إذ سيبدأ بث نشرة عن معرض «التأرجح: سياقات عبثية»، التي تقدمها الفنانة منيرة الصايغ، والفنان التشكيلي هاشل اللمكي، اليوم، لمناقشة موضوعات خاصة بالمعرض. في حين سيناقش مرتضى فالي، في الخامس من أبريل الجاري، أهمية معرض «الكسارة»، الذي جرى تنظيمه في «معرض421» المستوحى من دور التجارة البحرية التاريخي والمستمر في تطور المدن.

وكان المعرض قد أغلق أبوابه أمام الجمهور حتى إشعار آخر، في إطار مسؤوليته في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وانسجاماً مع التدابير الوقائية التي اتخذتها دولة الإمارات للحدّ من انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19).

كل يوم إثنين

ينظم «معرض421» نشرة «بودكاست» بإدارة سارة بن صفوان، وبمشاركة الفنان هاشل اللمكي، والفنانة منيرة الصايغ، كل يوم إثنين من الشهر الجاري، للبحث في مستجدات معرض «التأرجح: سياقات عبثية»، الذي استضافه «معرض421».

فيصل الحسن:

«المبادرة تهدف إلى توفير منصّة متكاملة لمحبي الفنون لمساعدتهم على صقل مواهبهم، من خلال العديد من الأنشطة الرقمية التفاعلية، خلال فترات التباعد الاجتماعي».