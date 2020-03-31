وفاة المغني الأميركي جو ديفي بفيروس كورونا

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

توفي مغني موسيقى الكانتري جو ديفي، الحائز جائزة غرامي، بسبب فيروس كورونا المستجد عن 61 عاماً. وجرى الإعلان عن وفاة ديفي على صفحته في «فيس بوك» في منشور أفاد بأنه توفي «جراء مضاعفات ناتجة عن فيروس كورونا». وجاءت وفاته بعد يومين فقط من إعلانه أنه مصاب بالفيروس، وأنه يتلقى رعاية طبية. أطلق ديفي عدداً كبيراً من الأغاني الناجحة خلال التسعينات، من أبرزها «بيك أب مان»، و«بروب مي أب بيسايد ذي جوكبوكس (إف آي داي)»، و«جون دير غرين». أصدر ألبومه الأول «إي ثاوزند وايندنغ رودز» في عام 1990، وتضمن أغنيته الشهيرة «هوم».