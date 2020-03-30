سعودية تتحدث عن إصابتها بـ "كورونا" من دون أعراض مرضية

المصدر: فراس النعسان - دبي

قالت شابة سعودية مصابة بفيروس كورونا، إنها لا تعاني أي أعراض للمرض، لكنها مصابة به بعد مخالطتها لشخص ثبت أنه مصاب، ما دعاها إلى عمل الفحص لتكتشف الإصابة، رغم عدم ظهور الأعراض المعروفة عن "كورونا" عليها.

وأضافت الشابة سارة المؤذن، التي ما زالت في الحجر الصحي للأسبوع الثاني، أنها، حتى اللحظة، لم تعانِ الحرارة العالية، ولا السعال، ولم يظهر عليها التعب على الإطلاق.

وأكدت المؤذن، خلال لقاء متلفز معها على قناة "العربية"، اليوم، أنها لا تتلقى أية أدوية كونها لا تعاني شيئاً يذكر، وأنها لا تختلف عن الأصحاء جسمانياً، إلا أن الفحص أثبت تعرضها للمرض جراء مخالطتها لشخص مصاب.

ودعت المؤذن الناس إلى تجنب المخالطة نهائياً، والبقاء في المنزل قدر الإمكان، وعدم الاستهانة، لأن أي شخص معرض للإصابة، والدخول في حجر صحي بعيداً عن الأهل والأحبة، حتى لو لم تظهر عليه أية أعراض.

وكانت منظمة الصحة العالمية، وأطباء حول العالم، قد أكدوا في غير مناسبة أن نسبة عالية من المصابين بـ"كورونا" قد لا يعانون الأعراض المعروفة للفيروس، إلا أن الأمر لا يعني عدم خطورتهم على الآخرين، حيث ينقل هؤلاء المرض إلى أشخاص أقل مناعة، أو في سن متأخرة، ما يؤدي إلى نتائج مأساوية في أحيان كثيرة.