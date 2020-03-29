جهاز يحدّد الإصابة بفيروس «كورونا» في 5 دقائق

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلنت شركة أميركية، أول من أمس، أنها ابتكرت جهازاً «محمولاً» قادراً على تحديد إصابة الأشخاص بفيروس كورونا المستجدّ في خمس دقائق، أو تأكيد عدم إصابته في 13 دقيقة. وقالت مختبرات «أبوت»، في بيان، إن إدارة الأغذية والأدوية الأميركية أعطتها الإذن لبدء إنتاج هذه الأجهزة، التي ستتمكن من توفيرها للعاملين في مجال الرعاية الصحية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. وستجرى الاختبارات باستخدام جهاز محمول، بحجم محمصة خبز صغيرة، يعمل على التقنية الجزيئية.

وأوضح المسؤول في الشركة، روبرت فورد: «ستتم محاربة الوباء على جبهات متعددة، وسيساعد الجهاز في المواجهة من خلال قدرته على إعطاء النتائج في دقائق».

وأضاف أنه بفضل حجمه الصغير، يمكن استخدام الجهاز خارج المستشفيات.