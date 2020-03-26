«سكاي نيوز عربية» تطلق برنامجاً تفاعلياً حول مستجدات «كورونا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «سكاي نيوز عربية» عن إطلاق برنامج يومي تفاعلي مباشر على شاشتها، يستضيف نخبة من الضيوف للإجابة عن استفسارات المتابعين على منصتي «فيس بوك» و«إنستغرام»، ويستعرض الحقائق العلمية حول فيروس كورونا المستجد، وآثاره الناجمة بعد انتشاره في كل دول العالم.

ويأتي البرنامج، بالشراكة بين «سكاي نيوز عربية» و«فيس بوك»، ويمكن من خلاله توجيه المتابعين للأسئلة المباشرة للخبراء والمختصين الذين سيستضيفهم البرنامج للحديث حول تداعيات فيروس كورونا، وتقديم إجابات موثوقة ودقيقة. وقال مدير الأخبار في «سكاي نيوز عربية» يوسف تسوري: «مع تزايد الشائعات المضللة والأخبار المزيفة المتداولة، شعرنا بأهمية توفير معلومات دقيقة، وموثوقة حول فيروس كورونا المستجد، الذي يعد أهم وأبرز موضوع على الساحة اليوم». سيتم بث برنامج «كورونا.. سؤال وجواب» مباشرة على «فيس بوك»، وهذا هو ثاني برنامج لـ«سكاي سكاي عربية» على «فيس بوك» ويُظهر حجم الشراكة القوية بين المؤسستين.