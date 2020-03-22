«يوروفيجن الأوروبية» تبحث عن بدائل بعد الإلغاء

المصدر: أمستردام - رويترز

بعد إلغاء مسابقة يوروفيجن الغنائية الأوروبية هذا العام بسبب فيروس كورونا، يبحث منظمو الحدث عن بديل عن طريق عرض تلفزيوني أو عبر منصات المسابقة على الإنترنت. وقال اتحاد البث الأوروبي، الذي قرر إلغاء المسابقة يوم الأربعاء الماضي بسبب أزمة كورونا، إنه «يدرس تقديم برنامج بديل وليس مسابقة». و«يوروفيجن» واحدة من أكبر المسابقات التلفزيونية، وكان مقرراً إقامتها في مدينة روتردام الهولندية في مايو المقبل.

وتُعقد المسابقة سنوياً منذ عام 1956، وكان من المتوقع أن تجتذب ما يصل إلى 200 مليون مشاهد إلى جانب جمهور يقدر بعشرات الآلاف للحفل الختامي في 16 مايو المقبل.

وصرح المنظمون بأنه يمكن للدول أن تقرر إرسال الفنانين أنفسهم الذين اختارتهم للمشاركة هذا العام عند عودة المسابقة في 2021. لكنهم تابعوا أنه سيتعين على هؤلاء الفنانين تقديم أغنيات جديدة لأنه لن يُسمح بخوض المسابقة بالأغاني التي اختيرت لمسابقة العام الجاري.