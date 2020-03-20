«كورونا» يطيح بمسابقة «يوروفيجن» الغنائية الأوروبية

المصدر: أمستردام -رويترز

قال منظمون أمس، إن مسابقة «يوروفيجن» الغنائية الأوروبية، وهي من أهم الأحداث التلفزيونية في العالم، لن تقام هذا العام بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وقال المنظمون في بيان: «نعلن ببالغ الأسف إلغاء مسابقة (يوروفيجن) الغنائية لعام 2020 في روتردام». وأضافوا أن القيود على السفر والخطر‭ ‬المحتمل على المشاركين والمشاهدين جعل «من المستحيل المضي قدما في تنظيم الحدث».

وتقام المسابقة سنويا منذ عام 1956 وكان من المتوقع أن تجتذب 200 مليون مشاهد وأن يحضر عشرات الآلاف حفلها الختامي الذي كان مقررا يوم 16 مايو المقبل.

- القيود على السفر جعلت من المستحيل المضي قدماً في تنظيم الحدث.