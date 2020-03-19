جائزة منصور بن محمد للأفلام القصيرة.. لجنة شبابية تقيّم الأعمال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت هيئة تنمية المجتمع في دبي اجتماعاً للجنة التحكيم الشبابية لجائزة منصور بن محمد للأفلام القصيرة، لاستعراض ومراجعة الأفلام المشاركة والتصويت لها من وجه النظر الشبابية.

وكانت لجنة تحكيم الدورة الرابعة، التي تضم في عضويتها نخبة من الشخصيات الرائدة في مجال الإنتاج السينمائي وصناعة المحتوى، وهم: هاني الشيباني، المخرج السينمائي والمدير الفني لمهرجان العين السينمائي، ومسعود أمر الله آل علي، مخرج وسينمائي، ونهلة الفهد، مخرجة سينمائية ومنتجة، قد اجتمعت في وقت سابق لتقييم الأفلام تقنياً وفنياً.

ويأتي تشكيل لجنة شبابية للتحكيم كخطوة جديدة في الدورة الرابعة تهدف إلى تقييم المشاركات من وجهة نظر شبابية، إيماناً بأهمية رأي هذه الشريحة المجتمعية المهمة، بوصفها الجهة المتلقية للمخرجات الإعلامية بشكل أساسي، وأهمية دورها في التوعية بقضايا حقوق الإنسان التي تهتم بها محاور الجائزة.

واجتمعت لجنة التحكيم الشبابية التي تضم في عضويتها: أحمد محمد الخزرجي، والمصورة الشابة ميثاء عبدالله الرميثي، ونورة خصيف طالب، في مقر هيئة تنمية المجتمع، إذ تمت مراجعة كل المشاركات وتقييمها من حيث نمط الطرح، والأثر المتوقع للفكرة على جيل الشباب.

وتحظى الدورة الحالية من جائزة منصور بن محمد للأفلام القصيرة بإقبال أكبر من المواهب الشابة، وبتطور لافت من حيث جودة المشاركات، سواء من الناحية الفنية، أو لجهة المحتوى وأفكار الطرح.

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لقطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع، ميثاء الشامسي: «تعدّ هذه المرة الأولى التي يتم فيها تشكيل لجنة تحكيم شبابية لتقييم المشاركات، وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حداثة الطرح التي تشهدها الأفلام وتطورها من حيث الفكرة والإبداع، وأهمية قراءة هذه الأفكار من قبل جيل الشباب، الذين يمثلون شريحة كبيرة من الجمهور المعني بنشر التوعية بحقوق الإنسان».

وأضافت: «يسعدنا التطور الكبير الذي شهدته مشاركات هذه الدورة، الذي يؤكد أهمية سعي هيئة تنمية المجتمع إلى استثمار جهود الشباب في بث التوعية بحقوق الانسان في كل الأوساط المجتمعية، واستثمار المنصات الهادفة التي توظف الابتكار كأداة تعبيرية خلاقة في نشر ثقافة حقوق الانسان على أوسع نطاق».

موضوعات

تتمحور الأفلام المرشحة لدورة 2020 من جائزة منصور بن محمد للأفلام القصيرة، حول الموضوعات الثلاثة الرئيسة للجائزة، وهي: الشباب وتعزيز ثقافة السلام، وثقافات متعددة قلب واحد، ونعم للجسور لا للجدران.

«اللجنة الشبابية» تضم في عضويتها: أحمد الخزرجي وميثاء الرميثي ونورة خصيف.