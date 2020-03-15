«دار زايد» تطلق إصدارات ثقافية بـ 3 لغات

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت دار زايد للثقافة الإسلامية إصدارات ثقافية جديدة بثلاث لغات لترسيخ القيم الإسلامية والإنسانية بما، يحقق التعايش المشترك والتآلف في المجتمع، ويجعل إمارة أبوظبي رائدة عالمياً في مجال جودة الحياة.

وتسعى الدار إلى العمل على إعداد إصدارات متخصصة ترسخ القيم التربوية والإنسانية والكونية، لتتمكن من تحقيق رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة في التعريف بجوهر الثقافة الإسلامية ورسالتها التي تقوم على تعريف المهتمين بالثقافة الإسلامية بما يحمله الدين الحنيف من تسامح وتآلف.

وشملت الإصدارات الجديدة كتاب «حكايات التسامح» بثلاث لغات: العربية والإنجليزية والروسية.

ويضم الكتاب قصصاً مختارة عن التسامح للأطفال واليافعين بأسلوب شيق.

كما أصدرت الدار كتاباً بعنوان «الإيمان والسعادة» باللغة الإنجليزية، ويتناول مفهوم الإيمان وعلاقته الوثيقة بالسَّعادة، وأثر الايمان في تحقيق سعادة الإنسان.

ويقدم كتاب «الحياة في العصر الحديث» بالإنجليزية، كمال الإسلام، وشموليته، وصلاحيته لكل زمان ومكان.

ويأتي كتاب «معالم من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم» باللغة الإنجليزية ليحدد الدور الرسالي والتعليمي للأنبياء والمرسلين السابقين، وإبراز الهدف والحِكمة من إرسالهم، مع إلقاء الضوء على مواقف من حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - بما يقدم للقارئ دروساً وعبراً ضامنةً ومحققة لمصلحة الناس، وسعادتهم العاجلة والآجلة في الدنيا والآخرة.

وجاء آخر الإصدارات باللغة الإنجليزية ويحمل عنوان «الآداب والفضائل النبوية (الاتيكيت)» حيث يبرز هذا الكتاب اهتمام الإسلام البالغ بالأخلاق والآداب والفضائل الكريمة من خلال جملة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، والحديث عن النعمة وآدابها، والنظافة والممارسات الصحية، وآداب السلوك في الحياة الاجتماعية.

لترسيخ القيم الإسلامية والإنسانية والتآلف في المجتمع.