غريتا تونبرغ في اليوم العالمي للمرأة: نريد المساواة وليس التهاني

المصدر: كوبنهاغن - د.ب.أ

أعربت ناشطة المناخ السويدية، غريتا تونبرغ عن معارضتها لعدم المساواة بين الجنسين في العالم في اليوم العالمي للمرأة.

وقالت تونبرغ، في تغريدة لها على «تويتر» اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يُصادف الثامن من مارس «نعترف بأن النساء مازلن بعيدات عن المساواة مع الرجال في مجتمعات اليوم».

وأضافت الناشطة السويدية (17 عاماً) «لا يمكننا أن يكون لدينا عدالة مناخية، دون مساواة بين الجنسين». وتابعت أنه لا يتعين إساءة فهم اليوم بوصفه مناسبة للاحتفال بالمرأة، لكن للنظر بجدية في السبل التي يمكن أن يحسن بها المجتمع المساواة بين الجنسين.

وكتبت «ما نريده نحن النساء اليوم - وكل يوم - هو المساواة وليس التهاني أو الاحتفالات».