«هاشيت» تتراجع عن نشر مذكرات وودي ألن

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

أعلنت دار «هاشيت» أول من أمس، أنها قررت عدم نشر السيرة الذاتية للمخرج الأميركي وودي ألن الذي تتهمه ابنته بالتبني ديلان فارو بالاعتداء عليها حين كانت في السابعة من العمر، الأمر الذي ينفيه على الدوام.

واتخذت المجموعة هذا القرار بعدما تظاهر العشرات من موظفي فرعها في الولايات المتحدة «غراند سنترال بابليشينغ» يوم الخميس الماضي في نيويورك.

وجاء إعلان «هاشيت» بعد يومين من استنكار الصحافي الشهير رونان فارو، ابن وودي ألن وميا فارو، لنشر هذه المذكّرات التي تحمل عنوان «أبروبو أوف ناثينغ» والتي كان من المقرر أن تصل إلى رفوف المكتبات الشهر المقبل.

وقالت ناطقة باسم الدار في بيان: إن «قرار إلغاء كتاب وودي الن كان صعباً»، مضيفة أن «هاشيت» ستعيد حقوق النشر للمؤلف. وكانت دار «غراند سنترال بابليشنغ» التابعة لـ«هاشيت» قد ذكرت الاثنين الماضي، أنها ستصدر مذكرات وودي الن في الولايات المتحدة في السابع من أبريل المقبل.

وقال رونان فارو إنه لن يتعامل بعد الآن مع «هاشيت» التي نشرت الشركة المتفرّعة منها «ليتل، براون أند كومباني» في أكتوبر الماضي كتابه الأول حول خفايا قضية هارفي واينستين بعنوان «كاتش أند كيل».