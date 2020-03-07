إناء صيني لم يقدّر أصحابه قيمته يباع بـ 4.6 ملايين دولار

المصدر: بورج (فرنسا) - أ.ف.ب

بيع إناء خزف صيني يعود تاريخه إلى النصف الثاني من القرن الـ18 في مزاد بمبلغ 4,1 ملايين يورو (نحو 4.6 ملايين دولار)، أمس، في بورج بوسط فرنسا.

وبإضافة الرسوم، يرتفع المبلغ ليصبح نحو 4,94 ملايين يورو، وفقاً للمشرف على المزاد أوليفييه كلير الذي وصفها بأنها «عملية بيع جيدة جداً».

واشترى القطعة التي كان سعرها مقدراً بين مليون ومليوني يورو، صيني لم يكشف عن اسمه عبر الهاتف.

وقال كلير إن الإناء «مزين برسوم باللون الأزرق على خلفية بيضاء تعرف باسم (بيانهو) وتعود إلى النصف الثاني من القرن الـ18 في عهد الإمبراطور تشيان لونغ».

وأضاف أنه عُثر على الإناء خلال توزيع تركة في شقة باريسية تعود إلى عائلة تملك عقاراً في منطقة شير «ومرّ أصحاب المنزل مئات أو آلاف المرات أمام هذه القطعة دون أن يكون لديهم أدنى فكرة عن قيمتها».

وغالباً ما يكون الطلب مرتفعاً على القطع التي تعود إلى عهد الإمبراطور تشيان لونغ. ففي ابريل 2018، بيع وعاء من الخزف بـ 30,4 مليون دولار خلال مزاد لدار سوذبيز في هونغ كونغ.

