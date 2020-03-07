كايتي بيري.. حامل

المصدر: لوس أنجلوس ■أ.ف.ب

كشفت نجمة البوب الأميركية كايتي بيري، نبأ حملها في فيديو كليب أغنيتها الأخيرة. وغردت المطربة الشهيرة بعد ذلك إلى متابعيها البالغ عددهم 108 ملايين عبر «تويتر»: «سعيدة جداً لعدم اضطراري بعد الآن إلى ابتلاع بطني أو حمل حقيبة يد كبيرة أينما تنقلت» لإخفاء الحمل. وقبيل ذلك، نشرت المغنية الأميركية البالغة 35 عاماً، مقطعاً من فيديو كليب أغنيتها الأخيرة «نيفر وورن وايت» التي أثارت تكهنات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأنها راحت في اللقطات الأخيرة تلامس بطنها المتكور. ومن ثم دعت متابعيها مباشرة عبر «إنستغرام» إلى مشاهدة الفيديو كليب «حتى النهاية، فهناك سر صغير ينمو».