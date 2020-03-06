بالصور.. صحن المطاف حول الكعبة الشريفة كما لم تروه من قبل

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

في خطوة احترازية، أخلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، لتكون الصلاة داخل المسجد فقط.

ونشرت العديد من الوكالات صوراً اليوم لصحن المطاف حول الكعبة، وهو خال من عمّاره وزوّاره الذين لا ينقطعون على مدار الساعة، في مشهد لم تعتده الأعين للبيت الحرام الذي تحنّ إليه القلوب، وتتعلق به أفئدة ملايين المسلمين من حول العالم، حتى على البعد.

وجاءت الخطوة الاحترازية لمنع انتشار عدوى «كورونا»، ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرم المكي الشريف، وكذلك الحال في الحرم النبوي أيضاً.

