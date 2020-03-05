المواصلات العامة مجانية في لوكسمبورغ إلا في حالتين

المصدر: المصدر - هنادي أبو نعمة

أعلن مركز المواصلات العامة في لوكسمبورغ عن حالتين، يجب فيهما على مستخدم وسائل النقل الجماعي أن يدفع الرسوم التي أصبحت مجانية للجميع منذ مطلع مارس الجاري.

وباتت المواصلات العامة في لوكسمبورغ مجانية عند الانتقال في القطار والترام والحافلة لكل الفئات العمرية، الا أن المركز أكد أن دفع الرسوم الزامي بالنسبة لركاب الدرجة الأولى في رحلات القطارات، وكذلك عند استخدام القطار لعبور الحدود باتجاه كل من ألمانيا وبلجيكا وفرنسا.

ولفتت لوكسمبورغ، الواقعة في غرب قارة أوروبا، الأنظار اليها حين نفذت قرارها غير المسبوق على مستوى العالم بتوفير المواصلات العامة مجاناً للسكان والزائرين، والذي تسعى من خلاله الى تقليص استخدام المركبات الخاصة بغرض الحد من أزمة الازدحام المروري الذي تعانيه، على الرغم من انها تعد احدى أصغر دول أوروبا في المساحة وعدد السكان.

وأجرت السلطات المعنية في لوكسمبورغ تعديلاً على الأسعار للدرجة الأولى والتنقل خارج الحدود بالتزامن مع بدء مجانية المواصلات العامة في الأول من الشهر الجاري، حيث أصبحت كلفة تذكرة الدرجة الأولى في القطار 3 يورو للتنقل لمدة ساعتين، و6 يورو للتنقل لمدة يوم واحد، فيما تبلغ قيمة تذكرة انتقال كبار السن في الدرجة الأولى على مدار العام 200 يورو، وذلك وفقاً لجدول رسوم التعرفة المعلن على الموقع الالكتروني لمركز التنقل بالمواصلات العامة في لكسمبورغ.

أما بالنسبة لتعرفة التذاكر لعبور الحدود مع الدول المجاورة باستخدام القطار، فقد تم تقسيم أنواع التذاكر الى نطاقين تم تحديدهما وفقاً لبعد المسافة بين لكسمبورغ والوجهة المقصودة.

وتبلغ قيمة التذكرة للتنقل لمدة يوم كامل في النطاق الأول 5 يورو، فيما تبلغ 9 يورو بالنسبة للنطاق الثاني، كما تبلغ تعرفة التذكرة الشهرية في النطاق الأول 40 يورو، مقابل 80 يورو للتذكرة الشهرية في النطاق الثاني.

يذكر أن عدد سكان لوكسمبورغ يبلغ 602 ألف نسمة وفقاً للتقديرات الإحصائية لعام 2018، يشكل الأجانب نحو 40% منهم، ويضم النسيج السكاني أقليات برتغالية، وفرنسية وإيطالية، كما يسكن عدد غير قليل من العاملين في لوكسمبورغ بالدول المجاورة، الأغلبية منهم في فرنسا. وتعرف العاصمة بالاسم نفسه، لوكسمبورغ ، وتبلغ مساحتها 51.46 كيلومتراً مربعاً، فيما يقدر عدد سكانها بـ119 ألف نسمة، وفقاً للتقديرات الإحصائية العام الماضي.