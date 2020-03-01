«صندوق الأفلام» أول سينما متنقلة تتسع لـ 28 متفرجاً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن شراكتها مع «صندوق الأفلام»، أول سينما متنقلة في دبي والمنطقة، لعرض باقة من الأفلام الصامتة القصيرة، التي ستكون ضمن فعاليات النسخة الأولى من «المرموم: فيلم في الصحراء»، الحدث الرائد الذي تنظمة الهيئة من الرابع إلى السابع من مارس الجاري في صحراء المرموم، تحت مظلة موسم دبي الفني في نسخته السابعة، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام شريحة واسعة من الجمهور للتمتع بتجربة مميزة في مشاهدة الأفلام.

وعبر هذه الشراكة، تقدم «دبي للثقافة»، ولأول مرة على مدار الأيام الأربعة من الحدث، مجموعة من أفلام السينما المتنقلة التي تتيح عرض أفلام قصيرة متنوّعة ضمن منصّات عرض سهلة التركيب والنقل مصممة على شكل صندوق يتسع لـ28 متفرجاً، ستتم إقامتها في صحراء المرموم لعرض أفلام صامتة قصيرة تراوح مدة كل منها بين 10 و15 دقيقة. ويعدّ «صندوق الأفلام» الأول من نوعه من حيث اتساعه لهذا العدد من المتفرجين في آن معاً. وفي تعليق حول هذه الخطوة، قالت مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في «دبي للثقافة»، شيماء السويدي: «تتماشى الشراكة بين (المرموم: فيلم في الصحراء) و(صندوق الأفلام) مع رؤية الهيئة في ما يخص دعم المواهب الناشئة، وخلق منصات ثقافية إبداعية مناسبة للجميع. كما نسعى إلى إلهام الأجيال الصاعدة من صنّاع الأفلام الشغوفين بعالم السينما. ويتيح (صندوق الأفلام) أمام الجمهور فرصة تجاوز حدود اللغات، والتغلب على العوائق الثقافية، الأمر الذي سيسهم بدوره في توحيد الأشخاص عبر عالم سينمائي يتكلم لغة الجميع».

وسيقدم «صندوق الأفلام» باقة من الأفلام القصيرة الصامتة التي لا تعتمد على الحوار، ما يتيح المجال لفهمها من قبل أفراد الجمهور على اختلاف ثقافاتهم ولغاتهم من دون الحاجة إلى ترجمتها. كما يوفر هذا النوع من الأفلام فرصة أمام الكوادر السينمائية من مصورين وممثلين للتركيز على النواحي الإبداعية للفيلم، وعلى القصص التي يروونها من خلاله، إذ يحررهم ذلك من الحواجز اللغوية التي يمكن أن تؤثر في سلاسة العمل في بعض الأحيان.

وتهدف الشراكة مع «صندوق الأفلام» أيضاً إلى إتاحة الإمكانية أمام فئة الصم والبكم من أصحاب الهمم للتمتع بعالم السينما والأفلام، وتشجيعهم على المشاركة في هذا الحدث، وخوض تجربة ثقافية مميزة كالتي يوفرها لزواره.

تعاون مثمر وواعد

قال المدير التنفيذي ل LHP Lighthouse Productions تيري ميرندا أن «صندوق الأفلام» يسعى إلى إيصال الأفلام إلى أوسع شريحة من الجمهور، وزيادة التفاعل معها بشكل عام. وعبر «المرموم: فيلم في الصحراء»، تسهم «دبي للثقافة» في توسيع القاعدة الشعبية لهذه الأفلام، ما يجعل تعاوننا مثمراً وواعداً. وإذ نطمح إلى إيصال سحر الأفلام إلى جميع فئات المجتمع في الدولة، فإنه من دواعي سرورنا أن نقيم هذه الشراكة مع «دبي للثقافة» لنكون جزءاً من النسخة الأولى من هذا الحدث الذي نأمل أن يحجز مكاناً له على أجندة الفعاليات الثقافي السنوية في دبي.

أفلام قصيرة متنوّعة ضمن منصّات عرض سهلة التركيب مصممة على شكل صندوق.