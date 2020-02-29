الجفاف يضرب «الجزيرة الشمالية» في نيوزيلندا

المصدر: ولينغتون - د.ب.أ

يواجه المزارعون في نورث أيلاند (الجزيرة الشمالية) بنيوزيلندا ظروفاً مناخية صعبة، بعدما أعلنت منطقة ثالثة في الجزيرة أمس أنها تعاني حالة جفاف.

وقال وزير الزراعة النيوزيلندي داميان أوكونور إن ظروف الجفاف في منطقتي وايكاتو وأوكلاند بالجزيرة تمثل ضرراً كبيرا للقطاع الاقتصادي الأساسي في البلاد، والذي يشمل التعدين والغابات. ويؤهل هذا الوضع المزارعين لتلقي مساعدات حكومية. وجرى في وقت سابق إعلان منطقتي نورث لاند ونورث أوكلاند حالتي جفاف.ولم تسقط أمطار تذكر على النصف الشمالي من نورث أيلاند منذ نوفمبر الماضي، ما أجبر السكان على قصر استخدام المياه على الأمور الضرورية، مثل الطهي والشرب والنظافة الشخصية. وكانت قوات من الجيش قد وصلت إلى المنطقة الأسبوع الماضي للمساعدة في توفير احتياجات السكان من المياه.