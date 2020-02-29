علماء يسجلون اليوم الأكثر حرارة في القارة القطبية الجنوبية

المصدر: نيويورك ■د.ب.أ

سجل علماء اليوم الأكثر حرارة على الإطلاق في القارة القطبية الجنوبية، حيث إن موجة الحر تذيب القمم والكتل الجليدية في القارة. وكانت وكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) قد أعلنت أنه في السادس من فبراير الجاري، بلغت درجة الحرارة في مركز أبحاث «اسبيرانزا بيز» الأرجنتيني، في شمال القارة القطبية الجنوبية، 18.3 درجة مئوية. وأضافت «ناسا» أن درجات الحرارة في المركز في ذلك اليوم، تتماثل مع تلك في مدينة لوس أنجلوس، المعروفة بطقسها المشرق والدافئ. وكانت القارة القطبية الجنوبية قد شهدت موجتي حر سابقتين، في نوفمبر ويناير الماضيين.