بالصور.. حلق شعر ممرضات صينيات قبل إرسالهن إلى بؤرة كورونا

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

اتُهم مستشفى في الصين بإجبار الممرضات أو المسعفات على حلق شعورهن، وذلك لإظهار تصميمهن على مكافحة فيروس كورونا الجديد، قبل إرسالهن إلى مقاطعة ووهان، لعلاج المرضى هناك، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل". وأفادت الصحيفة البريطانية بأن لقطات مصوّرة لنحو عشرة من الممرضات، تظهرهن وهن يبكين أثناء أو بعد حلاقة شعورهن.

وأثار مقطع الفيديو ضجة كبيرة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وادعى المستشفى - في وقت لاحق - أن جميع العاملات قد تطوعن للذهاب إلى ووهان وهن حليقات الرأس تماماً، كوسيلة لمنع العدوى. وتُظهر اللقطات التي نشرتها صحيفة «قانسو ديلي» الصينية ممرضات يبكين عندما حلق مصففو الشعر شعورهن قبيل إرسالهن للعمل في مركز بمقاطعة ووهان.

وأشارت «ديلي ميل» إلى إرسال 15 عاملة طبية من مستشفى النساء والأطفال في مقاطعة قانسو إلى ووهان للعمل، لفتة إلى أن نحو 14 منهن انتهى بهن الأمر إلى حلاقة رؤوسهن.

وأظهرت لقطات فيديو وصور نقلتها وسائل إعلام محلية لحظة حلاقة الممرضات لشعورهن قبل السفر لووهان، علما بأن حلاقة الشعر ستفيد فى التقليل من خطر انتقال الفيروس عبره وتسهيل عملية ارتداء ملابس الوقاية الثقيلة.