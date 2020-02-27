7957 شخصاً على قائمة الانتظار للسياحة الفضائية

المصدر: نيويورك -أ.ف.ب

تضاعفت حجوزات شركة «فيرجن غالاكتيك» للسياحة الفضائية، التي تخطط لإرسال أول زبائنها إلى الفضاء بحلول الصيف المقبل، إذ باتت قائمة الانتظار تضم 7957 شخصاً.

وكانت الشركة قد توقفت عن بيع التذاكر رسمياً، بعد أول تجربة فضائية لها في ديسمبر 2018. لكن بعد تسجيل «فيرجن غالاكتيك» 603 حجوزات من 60 دولة، بسعر يصل إلى 250 ألف دولار للتذكرة، استمرت الشركة في تلقي الطلبات.

وتستعد الشركة، التي يملكها ريتشارد برانسون، لعرض سلسلة جديدة من التذاكر للبيع.

وكشفت المجموعة أنها حققت إيرادات بلغت 529 ألف دولار، في الربع الأخير من العام الماضي.