تفكيك نقش قديم غامض في فرنسا

المصدر: داولاس (فرنسا) - أ.ف.ب

بدأ لغز نقش غامض، محفور منذ أكثر من 250 عاماً، على صخرة في منطقة بريتانييه (غرب فرنسا)، يتكشف بفضل مسابقة انطلقت العام الماضي، وأثارت حماسة كبيرة بعد إعلان نتائجها، أول من أمس.

وقال رئيس بلدية بلوغاستيل - داولاس، بالقرب من بريست، دومينيك كاب: «اليوم قمنا بخطوة كبيرة». وكشف، خلال مؤتمر صحافي، عن أسماء الفائزين في المسابقة التي تهدف إلى ترجمة هذه الكتابات.

وفي إطار شرح الفرضيتين اللتين اختارتهما لجنة تحكيم المسابقة، قال المسؤول: «لدينا مساران مختلفان للغاية، لكن في النهاية نتوصّل إلى خلفية مشابهة، تتحدّث عن بحّار قضى في البحر، وشخص مقرّب منه حفر هذه الصخرة تكريماً له».

وتوجد الصخرة على شاطئ لا يمكن الوصول إليه إلا في حالة الجَزْر، وقد حفر عليها من جهة واحدة بحروف كبيرة في معظمها، مع بعض الرسوم من ضمنها رسم لمركب شراعي، بالإضافة إلى تاريخين يعودان إلى عامي 1786 و1787. ويقول الفريقان الفائزان بالمسابقة إن النص مكتوب باللغة المحلية. ومنذ إطلاقها في مايو الماضي، أثارت المسابقة حماسة الصحافة المحلّية والأجنبية، وكُتِب أكثر من 200 مقال عن الصخرة والقرية بلغات عدة.