«ناشيونال جيوغرافيك».. قطف الورد الجبلي في عمان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستعرض مجلة «ناشيونال جيوغرافيك العربية» في عدد مارس 2020 عدداً من الموضوعات المتنوعة والشائقة، يأتي في طليعتها «عالم بلا نفايات»، وموضوع مصوَّر عن صناعة ماء الورد في عُمان، وتحقيق يسرد تفاصيل اختطاف طالبات في نيجيريا، وآخر يعرفنا إلى حالة المكاك الياباني، وما بات يعانيه من مشكلات. يأخذنا عدد مارس للتعرف إلى موضوع مصوَّر، يلقي الضوء على حرفة توارثها أهالي منطقة «الجبل الأخضر» في سلطنة عُمان منذ مئات السنين، إذ تتكاتف العائلات الزراعية في شهر مارس من كل عام، وتتآزر في ما بينها لقطف الورد الجبلي من مزارعها الممتدة على مدرجات الجبل. يتبع هؤلاء الأهالي الطرق التقليدية في صنع ماء الورد وفق «سلسلة».