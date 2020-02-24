«المرموم: فيلم في الصحراء» يعرض أعمالاً منتقاة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق في الرابع من مارس المقبل، فعاليات «المرموم: فيلم في الصحراء»، الحدث الذي يحتفي بالثقافة الإماراتية وقطاع الأفلام الناشئة، وتنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) في إطار رؤيتها الهادفة إلى توفير منصة مبتكرة لدعم المواهب والمبدعين، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للمواهب.

وتهدف الفعاليات، التي تستمر أربعة أيام في صحراء المرموم بدبي، إلى تعزيز الوعي لدى الجمهور، لاسيما جيل الشباب، حول عالم السينما، كما تسعى الهيئة من خلال الحدث إلى تسليط الضوء على منطقة المرموم كوجهة سياحية ثقافية.

وسيستمتع زوار الحدث بمجموعة من الأفلام السينمائية المستقلة المنتقاة بعناية، بالتعاون مع «سينما عقيل» التي ستقدم باقة من الأفلام المحلية القصيرة، إلى جانب مجموعة من أبرز الأفلام الإقليمية والعالمية المستلهمة من البيئة الصحراوية، والأفلام الكلاسيكية، وأفلام الرسوم المتحركة؛ متيحةً للزوار تجربة سينمائية ممتعة ضمن أجواء عائلية.

كما خصصت الفعاليات منصة لعقد جلسات حوارية تثقيفية مصمّمة للهواة والناشئة يعقدها خبراء عالميون متمرسون في قطاع صناعة الأفلام، من خبراء ومخرجين ومنتجين وممثلين.