«دبي للجودة» تطلق المجموعة الفرعية الإماراتية للسيدات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت مجموعة دبي للجودة، المجموعة الفرعية الإماراتية للسيدات، برئاسة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، وعضوية مجموعة من الكوادر النسائية البارزة، والداعمة للمرأة على مدار الأعوام السابقة.

ويضم المجلس كلاً من: الدكتورة هدى المطروشي، والمهندسة ميثاء بن عدي، وعزة القبيسي، وفاطمة الجوكر، والدكتورة فاندانا غاندي، والدكتورة ريتا يونس.

واستهلت المجموعة الفرعية الإماراتية للسيدات نشاطها، بعقد أول اجتماعاتها، برئاسة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، وحضور أعضاء المجلس، بهدف وضع الخطة الاستراتيجية التي تستهدف المرأة الإماراتية والمقيمة بشكل عام، في دولة الإمارات. شهد الاجتماع طرح مجموعة من الأفكار الهادفة لبذل مزيد من الدعم للسيدات ضمن مجتمع الأعمال، ومنح السيدات نافذة للتعلم من أقرانهن، وتبادل المعرفة ونقلها إلى أعمالهن، وتعزيز التوعية بدور ومكانة المرأة في المجتمع الإماراتي، ومساعدتها على تحقيق التوازن بين الأسرة والعمل.

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان: «سعيدة بوجودي مع منظومة عمل إيجابية، وسط مجموعة من الإماراتيات اللاتي يقدمن نماذج إيجابية للمرأة الإماراتية إلى العالم، لنعمل جميعاً على تحقيق رؤية القيادة بشأن دور المرأة الفعال في بناء مستقبل الإمارات، من خلال المبادرات والفعاليات التي تعمل على تكوين وعي معرفي واجتماعي وفكري، يرفع رصيد الوعي لدى المرأة الإماراتية، التي كانت ولاتزال داعماً أساسياً في بناء مستقبل الوطن». وأضافت «الوعي والبناء المعرفي والثقافة المجتمعية للمرأة، تسهم في بناء وعي أجيال كاملة؛ فالمرأة هي من يمتلك الحجر الأول في بناء شخصية الطفل، ونحن حينما نبني وعيها ونعزز مكانتها؛ فإننا نعمل على بناء أجيال للمستقبل واعية سوية قادرة على المحافظة على مكتسبات الدولة وتطويرها، ومن خلال عمل مؤسسات المجتمع المدني نستطيع أن نسهم بصورة فاعلة في تحقيق أرضية جديدة للمرأة الإماراتية، لتكون أكثر فاعلية وإيجابية في تحقيق دورها الحقيقي بالمجتمع».

الاجتماع شهد طرح مجموعة من الأفكار الهادفة.

شما بنت محمد بن خالد آل نهيان:

«سعيدة بوجودي مع منظومة عمل إيجابية، وسط مجموعة من الإماراتيات اللاتي يقدمن نماذج إيجابية للمرأة الإماراتية إلى العالم».

منصة تعزز مكانتها

أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة، المهندس حسن عمر، «حرص المجموعة على تطبيق رؤية القيادة، والعمل على دعم المرأة وإبراز دورها، من خلال توفير منصة تعزز مكانتها في المجتمع، وتسخير كل الأدوات والإمكانات المتاحة، لمساعدتها على تحقيق التوازن بين الأسرة والعمل، للوصول إلى أعلى المناصب القيادية والتنفيذية».