«ميامي» تغني لآلاف الزوّار على مسرح القرية العالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد المسرح الرئيس في القرية العالمية، أول من أمس، حفلاً فنياً كبيراً بمناسبة اليوم الوطني الكويتي، أحيته فرقة ميامي بمجموعة من أروع أعمالها وسط تفاعل استثنائي من الحاضرين الذين استمتعوا بالأغاني المتنوعة للفرقة الكويتية، وشهد المسرح تفاعلاً كبيراً عندما غنت الفرقة «شيلوها شيلة» التي لاقت نجاحاً لافتاً على امتداد العالم العربي. وقد تم نشر تفاصيل الحفل من قبل الضيوف على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

وقدمت الفرقة الكويتية باقة من أغانيها القديمة والجديدة، خصوصاً أغنيات «صبوحة» و«يا بويا» و«بستانس» وغيرها من الأغاني الوطنية والتراثية. وشهد الحفل مشاركة آلاف الضيوف، الذين استمتعوا بالعديد من الفعاليات الترفيهية، إضافة إلى عيش تجربة ثقافية لا تُنسى.

ويزور القرية العالمية سنوياً الملايين من المواطنين والمقيمين والسياح، للتعرف على تجارب الترفيه والتسوق والطعام المميزة التي توفرها أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة. كما تنظم القرية العالمية حفلات موسيقية كل يوم جمعة عند الساعة 9 مساءً، يحييها نجوم عالميون من الشرق الأوسط وآسيا والعالم، وذلك في إطار التزامها بتقديم تجارب استثنائية لا تُنسى للضيوف.