«زايد للكتاب» تعلن قائمتها القصيرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن القائمة القصيرة في فروع «المؤلف الشاب» و«أدب الطفل والناشئة» و«الآداب» في دورتها الـ14.

وضمت القائمة القصيرة لفرع الآداب رواية «أرواح صخرات العسل» للكاتب ممدوح عزام من سورية، وديوان «بالكأس ما قبل الأخيرة» للشاعر منصف الوهايبي من تونس، ومتوالية قصصية بعنوان «مأوى الغياب» للكاتبة منصورة عزالدين من مصر.

كما ضمت القائمة القصيرة لفرع المؤلف الشاب رواية «كل الاشياء» للكاتبة بثينة العيسى من الكويت، ودراسة «علم الكلام الإسلامي في دراسات المستشرقين الألمان – يوسف فان إس أنموذجا» للباحث حيدر قاسم مطر التميمي من العراق، ودراسة «المحاورة في أدب أبي حيّان التوحيدي: دراسة في خصائص التفاعل التواصلي، الأدب المجلسي في مدونات التوحيدي» للباحثة منال بنت صالح بن محمد المحيميد من المملكة العربية السعودية.

أمّا في فرع أدب الطفل والناشئة، فضمت القائمة القصيرة قصة «نزهتي العجيبة مع العمّ سالم» للكاتبة نادية النجار من الإمارات، وقصة «الفتاة الليلكية» للكاتبة ابتسام بركات من فلسطين، وقصة «ساقي الماء» للكاتبة مريم صقر القاسمي من الإمارات.

يُذكر أنّ فرع المؤلف الشاب استقبل 498 مشاركة هذا العام، وفرع الآداب استقبل 438 عملاً بينما استقبل فرع أدب الطفل والناشئة 205 مشاركات. وستقوم الجائزة بالإعلان عن القوائم القصيرة لفروعها الأخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويُقام حفل تكريم الفائزين في 16 أبريل بالتزامن مع معرض أبوظبي الدولي للكتاب، حيث يمنح الفائز بلقب «شخصية العام الثقافية» «ميدالية ذهبية» وشهادة تقدير، بالإضافة إلى مبلغ مالي بقيمة مليون درهم. في حين يحصل الفائزون في الفروع الأخرى على «ميدالية ذهبية» و«شهادة تقدير»، وجائزة مالية بقيمة 750 ألف درهم إماراتي.