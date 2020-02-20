مريضة تعزف الكمان أثناء خضوعها لجراحة في الدماغ

المصدر: لندن - رويترز

عزفت مريضة في أحد المستشفيات البريطانية الكمان أثناء خضوعها لجراحة استئصال ورم في المخ كي يتسنى للجراحين الحفاظ على قدرتها على عزف الموسيقى، شغفها الممتد لـ40 عاماً بهذه الآلة الموسيقية.

وعزفت داجمار ترنر (53 عاماً) الكمان أثناء عملية استئصال ورم من الفص الجبهي الأمامي الأيمن في المخ كان قريباً من المنطقة التي تتحكم في الحركة الدقيقة ليدها اليسرى. وللحيلولة دون تضرر قدراتها على العزف على الكمان وضع البروفيسور كيومارس أشكان، استشاري جراحة الأعصاب في مستشفى كينجز كولدج خطة مفادها رسم خريطة للمخ وفتح الجمجمة، ثم حثها على العزف أثناء استئصال الورم.

وقال أشكان « هذه أول مرة يعزف فيها مريض أثناء جراحة. نجحنا في استئصال 90% من الورم».

بينما قالت داجمار: إن «الكمان شغفي، أعزف عليها منذ أن كنت في العاشرة. التفكير في فقد قدرتي على العزف كان مفجعاً».