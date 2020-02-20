مهرجان غيرل غيمر.. 4 أيام مع الألعاب الافتراضية في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلقت في دبي، أمس، فعاليات مهرجان غيرل غيمر العالمي للألعاب الافتراضية، الحدث الأكبر من نوعه في العالم والمخصص حصرياً للسيدات والفتيات، وتستمر المنافسات لاختيار الفائز من بين تسع فرق من حول العالم في ميدان غراند ستاند، أربعة أيام.

وتصاحب التصفيات النهائية للبطولة فعاليات ترفيهية وحفلات غنائية لمجموعة من أشهر النجوم العالميين، وأنشطة عديدة من أهمها، مؤتمر متخصص تستمر مناقشاته يومين، متضمنةً استعراض أهم الموضوعات المتعلقة بمستقبل صناعة الألعاب الافتراضية والرقمية في المنطقة.

ويأتي انعقاد المهرجان العالمي في دبي تأكيداً على المكانة التي اكتسبتها الإمارة كمركز إقليمي رئيس لصناعات المستقبل التكنولوجية وما يرتبط بها من فعاليات، وذلك امتداداً للدور الرائد الذي تولته دبي منذ عقود كأهم مجتمع للتكنولوجيا وتطوير المحتوى في المنطقة منذ تأسيس مدينتي دبي للإنترنت ودبي للإعلام قبل نحو 20 عاماً، إذ جسّدتا آنذاك الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن المستقبل سيشهد اندماجاً كبيراً بين مجالي التكنولوجيا والإعلام، ما جعل دبي سبّاقة في إيجاد البنية الأساسية التي تواكب هذا التطور لخدمة المؤسسات المتأثرة به.

تشجيع المواهب

أكد رئيس فريق «دبي 10 X ميديا» التابع للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبدالله المنصوري، أن انعقاد هذا الحدث العالمي في دبي، يدعم أهداف «دبي 10 X ميديا» لتطوير صناعة الإعلام في دبي بتبني أحدث توجهاتها عالمياً، وإيجاد الفرص الكفيلة بازدهار أعمال المجتمع الاحترافي المعني بهذا المجال الجديد الذي يعتمد بصورة كبيرة على تطوير المحتوى الرقمي.

وأضاف أن «الرياضات الافتراضية قطاع يدمج العديد من التخصصات، بما في ذلك الوسائط وتطوير المحتوى، والرياضة، والتكنولوجيا، في الوقت الذي تواصل فيه الرياضات الافتراضية نموها السريع في المنطقة والعالم، وهو ما يحمل فرصاً اقتصادية غير محدودة نسعى لتحقيق أقصى استفادة منها مع شركاء متخصصين من مختلف أنحاء العالم لا ندخر جهداً في توفير أفضل بيئة داعمة لأعمالهم».

وتابع المنصوري: «نعمل في إطار رؤية القيادة للحفاظ على مكانة دبي في صدارة المراكز الإعلامية المتطورة بمواكبة تأثيرات التحولات التكنولوجية السريعة في كل المجالات، فاستضافة مثل هذه الأحداث العالمية يفتح المجال أمام الشباب للدخول إلى العالم الجديد الذي تشكل التكنولوجيا مساراته وملامحه، ويشجعهم على إطلاق طاقاتهم المبدعة، ويعودهم التعامل عن قرب مع التكنولوجيا المتطورة، وهو ما يتماشى مع أهداف دبي في تشجيع المواهب، واحتضان الطاقات الخلّاقة، وتحفيز الشباب على الانخراط في مجال ريادة الأعمال».

مؤتمر متخصص

مع انطلاق مهرجان غيرل غيمر الذي ينظم برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، بدأت أمس فعاليات المؤتمر المتخصص المُقام في إطار فعاليات المهرجان، والذي تستمر أعماله على مدار يومين، ويشارك فيه عدد من أبرز المتحدثين في مجال الرياضات الافتراضية والإلكترونية والألعاب والوسائط والترفيه الرقمي.

وفي مستهل المؤتمر، وتماشياً مع طبيعة البطولة المخصصة منافساتها بصورة حصرية للسيدات والفتيات، ألقت مديرة نادي دبي للسيدات، لمياء خان، كلمة أعربت فيها عن ترحيبها بانعقاد الحدث العالمي في دبي، وتحدثت خلالها حول الدور الريادي للمرأة في صناعة المستقبل.

وقالت: «يمثل مهرجان غيرل غيمر مع انعقاده في دبي نموذجاً ملهماً، وترجمة ملموسة لما يمكن تحقيقه في مجال التوازن بين الجنسين، ومنح فرص متكافئة للمرأة للمشاركة في قطاعات مستقبلية واعدة، وإحداث تطور إيجابي حقيقي في إشراك المرأة في صنع واقع جديد تؤكد فيه جدارتها كشريك في صنع المستقبل، وتغيير الصورة النمطية المرتبطة بالفتاة والمرأة، وإظهار ما يمكن أن تقوم به من مشاركة فاعلة في كل الميادين».

وأضافت موجهة حديثها للفتيات المشاركات في نهائيات مهرجان غيرل غيمر للألعاب الافتراضية: «أنتُنّ مصدر إلهام لأقرانكن من الأجيال الجديدة، لاسيما الفتيات، بما تقدمن من نموذج يزيد من ثقتهن في أنفسهن ويعينهن على إطلاق طاقاتهن الإبداعية، ويشجعهن على الدخول إلى مجالات جديدة ترتبط بالمستقبل، وبما تقمن به هنا اليوم، ترسلن رسالة مهمة لكل فتيات العالم أنهن قادرات على المشاركة الإيجابية، ولعب دور مؤثر في مجتمعاتهن، وأن جميع المجالات مهيأة أن يكون لهن فيها إسهامات واضحة».

حلم تحقق

من ناحيته، قال رئيس «كرو آب أي سبورت»، فيرناندو بيريرا، إن استضافة مهرجان غيرل غيمر في ميدان غراند ستاند، الوجهة الترفيهية الشهيرة، وبدعم المكتب الإعلامي لحكومة دبي هو بمثابة حلم وقد تحقق، معرباً عن سعادته بدعم الهيئات الحكومية؛ مثل المكتب الإعلامي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية ومجلس دبي الرياضي، ما يدل على حرصها على النهوض بصناعة الألعاب الإلكترونية والترفيهية بصفة عامة في دبي.

وأضاف بيريرا، أن قيمة القطاع الحيوي للألعاب الافتراضية تقدر حالياً بأكثر من 150 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، ما يجعل دبي لاعباً رئيساً في هذا الإطار على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن المهرجان يعد حدثاً تاريخياً بالنسبة لـ«كرو آب أي سبورت»، إذ سيتم تقديم أول فريق نسائي من دولة الإمارات مشارك في الحدث، وسيتنافس مع فرق دول أخرى خلال نهائيات العالم.

من ناحيته، قال بول روي، الرئيس التنفيذي لــ«غلاكسي ريسر أي سبورت» إن «هذا القطاع الحيوي تنتظره فرص واعدة من خلال استضافة نهائيات هذا المهرجان في الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة».

وأضاف «ندعو جميع المهتمين للانضمام إلى المهرجان للاستمتاع بتشكيلة من الفعاليات والأنشطة»، مشيراً إلى أن المهرجان يوفر فرصة لمحبي الألعاب الإلكترونية والمهتمين بها للقاء أبرز المشاهير واللاعبين العالميين.

نقاشات وحوارات

تشارك في المؤتمر المصاحب لمهرجان غيرل غيمر، والممتد على مدار يومين، نخبة من الرؤساء التنفيذيين وقيادات المؤسسات العالمية المتخصصة في مجال الألعاب الرقمية والافتراضية والتكنولوجيا. وتتطرق نقاشات المؤتمر إلى طيف واسع من الموضوعات عبر مساهمات عدة، من أبرزها: تقديم إحصاءات وأرقام حول التوجهات القادمة لقطاع الألعاب الافتراضية، ومناقشة مستقبل هذا القطاع وما يمكن أن يحمله من فرص في منطقة الشرق الأوسط، وأهم التطورات التي شهدها هذا المجال على مدار العقد الماضي، وأهم القواعد التي يجب مراعاتها في إدارة مؤسسة متخصصة في مجال الرياضات الافتراضية، ومستقبل الألعاب الرقمية مع تكنولوجيا الواقع المُعزز، وفرص التوظيف ونوعية التعليم المطلوبة لها، والفرص والتحديات المرتبطة بعالم الألعاب الافتراضية، إضافة إلى جلسة حوارية مع لاعبات محترفات متخصصات في الألعاب الافتراضية.

وستشهد نهائيات مهرجان غيرل غيمر في ميدان غراند ستاند مشاركة تسعة من أفضل فرق الألعاب الرقمية النسائية في العالم، للتنافس على جائزة تصل قيمتها المالية إلى 100 ألف دولار.

لمرة الأولى

ينظِّم مهرجان غيرل غيمر، الحدث العالمي المقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤسسة غالاكسي ريسر للرياضات الإلكترونية، وهي أول مؤسسة عالمية للألعاب الرقمية تباشر أعمالها في المنطقة، بالشراكة مع «إيفولوب»، وبدعم من فريق «دبي 10 X ميديا»، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ونادي دبي للسيدات، إذ ستمثل فعاليات المهرجان في دبي تتويجاً لمراحل التصفيات التي أقيمت في دول عدة حول العالم شملت: أستراليا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وإسبانيا والبرازيل.

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من أفضل فرق الألعاب الرقمية النسائية في العالم، تنافس على جائزة البطولة بدبي.