تعزف الكمان أثناء خضوعها لجراحة استئصال ورم في المخ

المصدر: لندن - رويترز

عزفت مريضة في أحد المستشفيات البريطانية الكمان أثناء خضوعها لجراحة استئصال ورم في المخ؛ كي يتسنى للجراحين الحفاظ على قدرتها على عزف الموسيقى، شغفها الممتد لـ40 عاماً بهذه الآلة الموسيقية.

وعزفت داجمار ترنر (53 عاماً)، وهي مستشارة إدارة سابقة من جزيرة وايت، الكمان أثناء عملية استئصال ورم من الفص الجبهي الأمامي الأيمن في المخ كان قريباً من المنطقة التي تتحكم في الحركة الدقيقة ليدها اليسرى.

وللحيلولة دون تضرر قدراتها على العزف على الكمان وضع استشاري جراحة الأعصاب في مستشفى كينجز كولدج، البروفيسور كيومارس أشكان، خطة مفادها رسم خريطة للمخ وفتح الجمجمة، ثم حثها على العزف أثناء استئصال الورم.

وقال أشكان: «كانت هذه أول مرة يعزف فيها مريض لي على آلة (أثناء جراحة). نجحنا في استئصال 90% من الورم، بما في ذلك جميع المناطق التي يشتبه في أنها تشهد انتشاراً سريعاً للخلايا، مع الحفاظ على كل وظائف يدها اليسرى».

وشكرت داجمار الجراحين. وقالت: «الكمان هي شغفي، أعزف عليها منذ أن كنت في العاشرة. التفكير في فقد قدرتي على العزف كان مفجعاً».