«إكسبو 2020 دبي» يقدم للعالم مشروع «الطيران البشري»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حقق إكسبو 2020 دبي وجيتمان دبي إنجازاً جديداً هو الأول في العالم، في إطار جهود تمكين الإنسان من التحليق في الجو دون مساعدة، حيث نفذ جيتمان بنجاح أول مهمة لإقلاع طيّار بشري ذاتياً بنسبة 100%، وتحليقه على ارتفاع كبير دون مساعدة، ضمن مهمة إكسبو 2020 «مشروع الطيران البشري».

وتمكن طيّار جيتمان فينس ريفيت من تنفيذ انطلاق ناجح إلى الجو من مدرج سكاي دايف دبي، والتحليق على ارتفاع بلغ 1800 متر. وأثبتت هذه التجربة، وهي الأولى من نوعها، قدرة الطيّار البشري (جيتمان) على تنفيذ مناورات الانطلاق إلى الجو مباشرة من نقطة انطلاق ثابتة من الأرض دون الحاجة إلى منصة مرتفعة للانطلاق.

كان ريفيت يرتدي جناحين من ألياف الكربون مزوّدين بأربعة محركات نفاثة صغيرة. وتُمكن المعدات المزود بها الطيّار البشري من الوصول إلى سرعة 400 كيلومتر/‏‏‏‏‏‏ساعة، والتحليق وتغيير اتجاهاته والمناورة، ويكون التحكم باستخدام جسمه.

وحلّق ريفيت على ارتفاع بلغ نحو خمسة أمتار فوق سطح مياه الخليج العربي لمدة 100 ثانية. وبعدما أظهر سيطرته الكاملة على عملية الطيران من خلال تنفيذ مناورات التوقف والدوران والارتداد، وعاد إلى مدرج سكاي دايف دبي حيث هبط بسلام.

بعد ذلك، أقلع ريفيت من جديد وتوجه إلى الجنوب باتجاه مساكن شاطئ جميرا، حيث زاد السرعة والارتفاع. وبلغت سرعته 240 كيلومتراً/‏‏‏‏‏‏ساعة في المتوسط، وارتفع في الجو إلى مسافة 100 متر في ثماني ثوانٍ، و200 متر في 12 ثانية، و500 متر في 19 ثانية، وألف متر في 30 ثانية.

وفي نهاية الرحلة التي استغرقت ثلاث دقائق، نفّذ ريفيت مناورة التفاف كامل ومناورة دوران حاد على ارتفاع 1800 متر، قبل أن يفتح مظلته على ارتفاع 1500 متر، ويهبط بسلام في «سكاي دايف دبي».

• ارتدى ريفيت جناحين من ألياف الكربون مزوّدين بأربعة محركات نفاثة.