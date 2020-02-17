«برليناله».. في مفترق طرق

المصدر: برلين ■د.ب.أ

من المنتظر أن يكون مهرجان برلين السينمائي (برليناله) على موعد لدخول حقبة جديدة، إذ تنطلق دورته الـ70 يوم الخميس المقبل، وسط آمال بأن الإدارة الجديدة للمهرجان ستنجح في تجديد دمائه. ويتنافس في الجائزة الكبرى للمهرجان (الدب الذهبي) 18 فيلماً، بينها 16 تعرض للمرة الأولى.

وتركز المسابقة الرئيسة للمهرجان، الذي يستمر حتى الأول من مارس المقبل، بصورة كبيرة، على الأفلام الفنية (آرت هاوس)، التي تتناول موضوعات رئيسة، مثل قضايا الهجرة والحياة الأسرية ومعارضة السلطات السياسية.

وقال المخرج الفني الجديد للمهرجان، الإيطالي كارلو شاتريان، للمراسلين الأجانب في برلين يوم الجمعة الماضي: «أريد أفلاماً تتحدث عن العالم الذي نعيش فيه».