إيفانكا ترامب في دبي: تجربة الإمارات في دعم المرأة ملهمة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت مستشارة الرئيس الأميركي إيفانكا ترامب، تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات في مجال دعم المرأة والنهوض بأدوارها في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الإمارات رسخت ريادتها الإقليمية في هذا المضمار بما تقدمه من نموذج يحتذى لباقي دول المنطقة والعالم في توسيع نطاق مشاركة المرأة، معربة عن أملها في أن تكون التجربة الإماراتية نموذجاً ملهماً لباقي الدول لاتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز كل العراقيل التي تعيق مشاركة المرأة بصورة فعّالة في كل القطاعات.

وقالت: إن «دولة الإمارات تأخذ على عاتقها دوراً ريادياً في مجال دعم المرأة على مستوى المنطقة، ونأمل أن تشارك باقي الدول في إجراء الإصلاحات التشريعية اللازمة وتعديل القوانين التي ربما تعوق النساء من المشاركة بصورة كاملة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية».

جاء ذلك خلال وصول إيفانكا ترامب إلى دبي للمشاركة في أعمال منتدى المرأة العالمي - دبي 2020، التي تنطلق الأحد، وتستمر يومين، وكان في استقبال مستشارة الرئيس الأميركي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب منى غانم المرّي التي رحّبت بالضيفة التي ستلقي كلمة رئيسة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى لطرح رؤاها حول أهمية دعم المرأة، لاسيما في الدول النامية، وتمكينها من المساهمة في دفع عمليات التنمية والتطوير.

ونقلت منى المرّي، تحيات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وترحيب سموها بضيفة البلاد على أرض دولة الإمارات وفي دبي، وبالغ امتنانها لقبول الدعوة للمشاركة في منتدى المرأة العالمي الذي تستضيفه دبي للمرة الثانية، بما يعكس مدى حرص الإمارات على دعم الحوار العالمي للنهوض بدور المرأة، وتوسيع دائرة مشاركتها لاسيما على الصعيد الاقتصادي، إذ ستمثل مشاركة مستشارة الرئيس الأميركي إضافة مهمة للحديث حول الآفاق التي من الممكن الوصول إليها عبر توفير سبل الدعم اللازمة للارتقاء بإسهامات المرأة في المجال الاقتصادي.

وقالت مستشارة الرئيس الأميركي: «يسعدني أن أشارك في منتدى المرأة العالمي دبي 2020 من أجل النهوض بجهود التمكين الاقتصادي للمرأة حول العالم، وإلقاء الضوء على التقدم المتحقق لمبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة، والتي وصل تأثيرها الإيجابي حتى الآن إلى أكثر من 12 مليون امرأة مع إتمام المبادرة عامها الأول، الأمر الذي يؤكد أننا على الطريق الصحيح نحو تحقيق هدفنا الرئيس المتمثل في الوصول إلى التمكين الاقتصادي لنحو 50 مليون امرأة بحلول عام 2025».

