نوال الكويتية تغني لـ «صنّاع الأمل» في دبي

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

تقدّم الفنانة نوال الكويتية باقة من أجمل أغانيها في حفل «صنّاع الأمل»، في 20 فبراير الجاري في قاعة كوكا كولا أرينا في سيتي ووك بدبي، وسط حضور يتوقع أن يصل إلى 12 ألف شخص من شتى أنحاء الوطن العربي.

وستحيي الفنانة نوال، التي تتمتع برصيد كبير من أعمال العطاء والمشاركات الإنسانية العربية، حفل تتويج «صناع الأمل» بمجموعة مختارة من أشهر أغانيها التي لاقت إعجاب الملايين على مستوى العالم العربي.

وتنضم الفنانة نوال، التي أسهمت في إثراء الفن العربي والخليجي على مدى عقود، إلى الحفل الخيري، دعماً لمبادرة صنّاع الأمل، المبادرة الأكبر من نوعها لتكريم أصحاب العمل الخيري في الوطن العربي، والتي تنظمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، لتكريم أصحاب العطاء الذين يعملون على بث الأمل في المجتمعات العربية.

وسيشهد جمهور الحفل الذي سيعود ريعه للعمل الخيري، تكريم أوائل صنّاع الأمل من أصحاب المشروعات الإنسانية التطوعية وصنّاع التغيير الإيجابي الذين يسهمون في بناء واقع أفضل في مجتمعاتهم، وسط مشاركة مجموعة من النجوم والفنانين والمثقفين والإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي في العالم العربي، بالإضافة إلى نخبة من الشخصيات المشهود لها في العمل الإنساني في دولة الإمارات والمنطقة العربية. وسيذهب ريع حفل مبادرة صنّاع الأمل، الذي تحييه نوال الكويتية، لدعم العمل الإنساني العربي من خلال تبني مشروع خيري عربي هو مشروع بناء مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب في مصر، باعتباره مشروع العام الإنساني.

من جهتها، قالت الفنانة نوال «سأقدم خلال الحفل مجموعة من أعمالي القديمة والجديدة، إلى جانب مفاجأة فنية جديدة. لقد أحببت أن أكون جزءاً من الرسالة النبيلة التي تتوجه بها مبادرة صنّاع الأمل إلى أبناء العالم العربي.. الرسالة التي أطلقتها الإمارات، لتؤكد أن الأمل متأصل في مجتمعاتنا العربية، وأن العطاء سيظل دائماً من سماتنا التي نعتز بها».

وتابعت المطربة الكويتية: «تخصيص ريع الحفل للعمل الخيري لدعم بناء مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب الجديد في مصر، ليكون إحدى أكبر المؤسسات العلاجية لعلاج مرضى القلب على الصعيد العربي، سيجعل منه محفزاً لمزيد من العمل الخيري. مثل هذه المبادرات تمنح مجتمعاتنا العربية نماذج للمشروعات التنموية الفعّالة، وتساعد على تحفيز حس المبادرة، ويسعدني ويشرّفني أن أنضم إليها».

نجوم

سيكون حفل صنّاع الأمل هذا العام الأكبر من نوعه، وسيشارك فيه مجموعة من أشهر نجوم الوطن العربي من فنانين وممثلين وإعلاميين، من بينهم طارق العلي وقصي خولي وأحمد حلمي ومنى الشاذلي وعمرو أديب وبلقيس ومحمد عساف ورد وان.

واستقبلت مبادرة صناع الأمل في موسهما الثالث هذا العام مشاركة قياسية لمشروعات إنسانية وخيرية تطوعية غطت مختلف جوانب العمل الإنساني والخيري والتنموي والمجتمعي.

- ريع الحفل لدعم بناء مستشفى مجدي يعقوب لأمراض القلب في مصر.

20

فبراير الجاري موعد الحفل الذي يتوقع أن يحضره 12 ألف شخص من شتى أنحاء الوطن العربي.