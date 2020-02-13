«أرنو» يحيي حفله الأخير.. ويخضع للعلاج من السرطان

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أحيا المغني البلجيكي أرنو حفله في باريس، أول من أمس، قبل قطع جولته ليخضع لعلاج من سرطان البنكرياس، وهو مرض أعلن إصابته به نهاية الأسبوع الماضي.

وقدم الفنان البالغ من العمر 70 عاماً على مسرح تريانون في باريس الحفل الموسيقي الأخير له قبل الخضوع لعملية في بروكسل سيحتاج بعدها إلى ستة أشهر للتعافي.

وسيضطر أرنو إلى تأجيل 13 حفلاً من جولته الأخيرة في فرنسا وهولندا وسويسرا للترويج لألبومه «سانتيبوتيك» الذي صدر في سبتمبر. وخلال الأسابيع الأخيرة، أحيا حفلات رغم خضوعه لعلاج كيميائي. وقال المغني خلال مقابلة مع صحيفة «دي ستاندارد» السبت الماضي: «يتساءل الناس الذين يعرفون أنني مصاب بالسرطان لم أنا على خشبة المسرح؟ يجب أن يعرفوا أنني أستمد طاقتي القصوى من هذا المكان». وأوضح وقتها «في مطلع نوفمبر أخبرتني صديقتي بأن بشرتي صفراء اللون».

وأضاف مغني الروك: «ذهبت إلى طبيبي الذي أجرى لي فحصاً للدم، وبعد فترة وجيزة تلقيت مكالمة هاتفية اضطررت للذهاب إلى المستشفى على وجه السرعة، فقد شخص لدي سرطان البنكرياس في مرحلة مبكرة».