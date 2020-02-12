السجن لـ«مدعي ربوبية» رفض دفع ثمن تذكرة قطار بألمانيا

المصدر: دبي - الإمارت اليوم

قضت محكمة ألمانية، في مدينة بروزنهايم الألمانية، بسجن شاب من أذربيجان، ودفع غرامة 1200 يورو، بعد أن ادعى الربوبية، ليتهرّب من دفع قيمة تذكرة القطار بين مدينتي ميونخ وفيينا.

وبحسب موقع «دويتشه فيله» الألماني، ذكر موقع صحيفة «كولنر إكسبرس» أنه أثناء قيام مفتشة تذاكر القطار السريع بين مدينتي ميونخ الألمانية وفيينا النمساوية بسؤال المسافرين عن تذاكر السفر؛ لم يستطع شاب عمره 21 عاماً إظهار تذكرته، ورفض القيام بذلك وأخذ يسبّ الموظفين بعبارات مسيئة.

وبعد استدعاء الشرطة، أشار الشاب إلى أنه «الرب»، وأنه لا يجب عليه أن يشتري بطاقة قطار، ولا أن يمتثل لأوامر الشرطة.

وأحالت الشرطة القضية إلى محاكمة عاجلة لمدعي الربوبية، الذي سيقضي 120 يوماً في السجن، لأنه رفض دفع الغرامة.