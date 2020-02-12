بوابات «إكسبو».. تحفة معمارية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تمثل بوابات «إكسبو»، التي تم الكشف عنها، أخيراً، تحفة معمارية عالمية بنكهة تراثية، وتمثل بشكلها إطلالة مستقبلية على المشربية التقليدية. صُنعت البوابات بالكامل من الكربون المقوّى خفيف الوزن، حيث يرتفع كل منها 21 متراً عن الأرض، فيما يمتد كل مدخل بطول 30 متراً من دون أي دعم إضافي.

البوابات تم تصميمها من قبل فريق «إكسبو»، بالاشتراك مع المعماري البريطاني آصف خان، والاستوديو التابع له الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في «إكسبو 2020 دبي»، أحمد الخطيب، قال: «نتطلع بشغف لفتح أبوابنا للعالم في 20 أكتوبر 2020، وتمثل بوابات الدخول إلى إكسبو أفضل طريقة للترحيب بملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، ومنحهم الإطلالة الأولى على المنشآت المميزة، والإبداع الفريد الذي يشاهدونه في مختلف أرجاء الموقع».