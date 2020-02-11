3000 شخصية في منتدى المرأة العالمي – دبي 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يناقش منتدى المرأة العالمي – دبي 2020، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة يومي 16 و17 فبراير الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، السياسات والمبادرات التي تعزز التأثير الإيجابي للمرأة في جميع المجالات، واستشراف هذا الدور المستقبلي، بما في ذلك سبل زيادة مشاركتها الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً في قطاع ريادة الأعمال، وذلك خلال 60 جلسة نقاشية، يتحدث فيها أكثر من 100 مسؤول محلي وعالمي، إضافة إلى قيادات ومسؤولي المنظمات الدولية والمتحدثين المُلهِمين في مجالات عدة.

وأعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، عن ترحيبها بكل المتحدثين وضيوف الدولة من الوفود المشاركة من مختلف أنحاء العالم، مؤكدة أن دولة الإمارات تساند كل الجهود العالمية الرامية للارتقاء بقدرات المرأة، وتعزيز مشاركتها إلى جانب الرجل في التغلّب على ما تواجهه الإنسانية من تحديات، من أجل صنع غد واعد، يحمل مزيداً من فرص التقدم والازدهار لجميع شعوب الأرض.

وأكدت سموها أن دولة الإمارات تجني اليوم ثمار مسيرة حافلة بالعمل الدؤوب، ومشمولة بكل العناية والتشجيع من قيادتنا الرشيدة، انطلاقاً من إيمان كامل بقدرة المرأة على القيام بأدوار مهمة ومؤثرة في المجتمع، لتقدم دولتنا للعالم اليوم نموذجاً مُلهماً في كيفية الارتقاء بإسهامات المرأة، عبر منحها المساحة الكفيلة بتوظيف قدراتها على النحو الأمثل في خدمة المجتمع، ولتصبح الإمارات اليوم ملتقى العالم ومقراً لأكبر الفعاليات والمؤتمرات الداعمة للمرأة، ومنصة دولية للحوار الهادف لدفع أطر التحوّل والتأثير الإيجابي، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من قدراتها في شتى المجالات، ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل أيضاً على الصعيد العالمي.

وقالت سموها: «على الرغم من أن ملف تمكين المرأة في العالم العربي قد مر خلال العقود الماضية بتحديات استدعت بذل كثير من الدول جهوداً مضاعفة لتحسين أوضاع المرأة، ومنحها فرصاً متكافئة مع الرجل لدخول الحياة العملية، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة سبّاقة في إيلاء هذا الملف الاهتمام الكامل، مسجلةً نجاحات لافتة وضعتها في صدارة جهود دعم المرأة على الصعيد العربي، فيما حققت الدولة تقدماً ملحوظاً ضمن مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة، ونالت تقديراً دولياً واسعاً، نراه متجسداً في هذه المنصة العالمية التي نحن بصدد استضافتها، جامعةً بين جنباتها أبرز المعنيين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة سبل تحسين أداء وكفاءة السياسات، وتطوير الشراكات الفعّالة للنهوض بدور المرأة وتأثيرها الإيجابي في المجتمع ضمن برنامج عمل مكثف رُوعي فيه تنوع الموضوعات وشموليتها».

4 محاور

يركّز منتدى المرأة العالمي – دبي 2020، الذي يعقد تحت شعار «قوة التأثير»، على أربعة محاور رئيسة، هي الحكومة والاقتصاد والمجتمع والمستقبل، بمشاركة أكثر من 3000 شخصية، ما يجعله الأكبر من نوعه عالمياً من حيث تنوع أجندة الفعاليات والموضوعات المطروحة للنقاش، وعدد المشاركين الذين يمثلون نخبة من الشخصيات القيادية البارزة عالمياً، ويتم خلال هذه الجلسات تسليط الضوء على عدد من الموضوعات والقضايا، منها استراتيجيات التوازن بين الجنسين، ودور المرأة خلال الثورة الصناعية الرابعة، ومدى وأهمية تمثيلها في الحكومات، وأسهاماتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، إضافة إلى دورها في الإعلام وصناعة المستقبل.

الافتتاح الرسمي

ومن المقرر أن تُلقي رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، منى غانم المرّي، كلمة ترحيبية بالحضور في مستهل جلسة الافتتاح الرسمي للمنتدى، التي سيتحدث فيها رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، ومدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، كما ستلقي إيفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأميركي، كلمة رئيسة خلال الافتتاح.

وستكون الكلمة الرئيسة في اليوم الثاني ضمن جلسة حوارية تتحدث فيها تيريزا ماي، عضوة البرلمان ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة، وستحاورها لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.

جلسات رئيسة

وضمن الجلسات الرئيسة للمنتدى في اليوم الأول، ستستعرض سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، آليات تحقيق رؤية القيادة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي طموح للإبداع والابتكار عن طريق الثقافة والفنون، وستشارك سموها الحضور رؤيتها القيادية لمسار دبي الثقافي حاضراً ومستقبلاً، وستحاور سموها خلال الجلسة الإعلامية هادلي غامبل، من شبكة سي إن بي سي.

وستعقد ضمن فعاليات اليوم الأول جلسة بعنوان «التوازن بين الجنسين: بين المسؤولية والاستجابة»، تتحدث فيها وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، ومدير مكتب تقرير التنمية البشرية، بيدرو كونسيسو، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمدير الأول لشؤون النوع الاجتماعي بمجموعة البنك الدولي، ويديرها دان مورفي، الإعلامي بشبكة سي إن بي سي.

كما ستعقد جلسة بعنوان «القيادات النسائية في الحكومة»، تتحدث فيها كل من وزيرة دولة للأمن الغذائي، مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، ووزيرة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية، رانيا المشاط، والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة، وعضو البرلمان بجمهورية كوسوفو، ميموزا كوساري ليلا، ويديرها الإعلامي جون ديفتيروس، من شبكة سي إن إن.

وفي جلسة رئيسة أخرى، تحت عنوان «الثورة الصناعية الرابعة: نموذج جديد للقوى العاملة»، يتم التطرق للتحولات التي تشهدها الاقتصادات، وظروف العمل نتيجة للتغيرات التكنولوجية والاجتماعية والبيئية المتسارعة، وكيفية استشراف المستقبل، ويتحدث فيها خلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وكيتلين كرافت بوخمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنظمة Women@TheTable (W@TT) – بسويسرا، وإيما مورتينو تروسويل، مدير العمليات والمؤسس المشارك لـ«أوكسفورد انسايتس» بالمملكة المتحدة، ويديرها الإعلامي البريطاني هنري بونسو.

المرأة والتنمية المستدامة

ونظراً للأهمية العالمية للنهوض بالمرأة، ستعقد جلسة رئيسة بعنوان «تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمشاركة المرأة»، تتحدث فيها زهرة خان، مستشارة السياسات العالمية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتالين كورانشليان، المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، وعبدالله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وشمسة صالح، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وتديرها هادلي غامبل الإعلامية في شبكة سي إن بي سي، وتتناول الجلسة دور المرأة في تحقيق هذه الأهداف.

الإعلام والثقافة

نظراً للدور المؤثر للمرأة في مجالات الإعلام والفن والثقافة، تم تخصيص عدد من الجلسات وورش العمل ضمن فعاليات المنتدى، بالتعاون مع كل من هيئة الثقافة والفنون في دبي، والمكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ونادي دبي للصحافة، حيث تعقد جلستان بالتعاون مع المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، الجلسة الأولى بعنوان «التأثير على المجتمع عن طريق الفن»، وتتناول المردود الإيجابي لوجود المكونات الفنية في الأماكن المفتوحة، وإدراجه كعنصر أساسي في تصميم المدن، ما يسهم في تعزيز سعادة المجتمع والتبادل الثقافي بين الشعوب، ونمو النشاط السياحي والاجتماعي والاقتصادي، والثانية بعنوان «العلاج بالفن»، وتتحدث فيها سارة باول، الشريك المؤسس للمركز العالمي للعلاج بالفن (الإمارات)، ودلال السندي، مؤسس مركز العلاج بالفن (البحرين).

المستقبل والمجتمع

ضمن محور المستقبل، تعقد جلسة برعاية هيئة كهرباء ومياه دبي، بعنوان «نحو تحقيق التكافؤ في قطاع الطاقة»، تتحدث فيها خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي، وفاليري ليفكوف، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة كهرباء فرنسا، كما تعقد ضمن المحور نفسه جلسة ثانية بعنوان «الابتكار ونظرة مستقبلية».

صنّاع التأثير

يشهد المنتدى في دورته الثانية هذا العام إطلاق جلسات نوعية ومبتكرة، تحت عنوان «صناع التأثير»، توفر منصة لتسليط الضوء على شخصيات نسائية ورائدات أعمال ملهمات، لمشاركة الحضور تجارب تغلبن فيها على التحديات، وصنعن تغييراً إيجابياً في حياة الآخرين، وكانت لهن بصمة خاصة. وضمن هذه الجلسات، ستشارك الكابتن طيار، الشيخة موزة آل مكتوم، الحضور قصة اختيارها لمهنة الطيران.

تمويل رائدات الأعمال

تشهد القمة الإقليمية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi) عقد جلسات حوارية وورش عمل على مدى يومين، بالتعاون مع شركاء المبادرة، بما في ذلك البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة البنك الدولي، بمشاركة أكثر من 250 شخصاً من المسؤولين وكبار الممثلين الحكوميين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول المانحة وشركاء المبادرة من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب عدد من المسؤولين في المنظمات العالمية، ونحو 20 رائدة أعمال في المنطقة.

رئيسة مؤسسة دبي للمرأة:

«نتطلع لمشاركة تفاصيل تجربتنا مع وفود من نحو 87 دولة وبحث الاستفادة منها كمصدر إلهام».

«إنجازات الإمارات تسهم في تغيير الصورة النمطية للمرأة العربية وإبراز قدرتها على العطاء».

«دولة الإمارات تجني اليوم ثمار مسيرة حافلة بالعمل مشمولة بكل العناية من قيادتنا الرشيدة».