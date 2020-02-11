عقب تدريبهن في مصر.. 16 فاتنة ألمانية يتنافسن على تاج الجمال

المصدر: روست (ألمانيا) - د.ب.أ

تدخل الإعدادات لاختيار ملكة جمال ألمانيا هذا العام مرحلة حاسمة، حيث تستعد 16 فاتنة لخوض المرحلة النهائية من المنافسة على لقب «ميس جيرماني»، عقب قضائهن سبعة أيام في معسكر تدريبي بمصر. وبحسب الموقع الإلكتروني للمسابقة، أُقيم المعسكر في منتجع «سوما باي» المصري المطل على البحر الأحمر.

وأعلن القائمون على تنظيم المسابقة أمس، أن برنامج الإعداد النهائي للمتسابقات يتضمن التدريب على السير على منصة عرض الأزياء لمساعدتهن على الظهور بمظهر واثق خلال حفل التتويج. كما يتضمن البرنامج جلسات تصوير فوتوغرافي وفيديو، والتدريب على المقابلات الحوارية. ومن المقرر اختيار ملكة جمال ألمانيا يوم السبت المقبل. ويتنافس على اللقب 16 شابة تراوح أعمارهن بين 18 و35 عاماً.